Maxi-blitz al mercato Esquilino: sospese tre attività, sequestrati 1.500 kg di alimenti

Ingressi presidiati, pattuglie ai varchi e un’intera area commerciale “blindata”. È lo scenario che, dalle 8 di ieri mattina, si sono trovati davanti commercianti e clienti del mercato Esquilino, dove è scattata un’imponente operazione interforze pianificata da settimane dalla Questura di Roma.

Una scena quasi cinematografica: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto–Guardia Costiera, Polizia Locale, Asl e Ispettorato del Lavoro, tutti in campo per un controllo a tappeto che ha coinvolto l’intero quadrante, frutto di incontri e tavoli tecnici con il Municipio.

L’obiettivo del blitz: superare la logica dei controlli isolati e mettere in rete competenze diverse, per un’azione coordinata e capillare.

Così, mentre all’esterno le pattuglie cinturavano gli assi viari monitorando veicoli e passanti, all’interno Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Asl e Ispettorato del lavoro passavano al setaccio banchi, frigoriferi, magazzini e documenti degli operatori commerciali.

Il risultato è stato significativo. Tre attività sono state chiuse con sospensione della licenza per l’impiego di lavoratori in nero: le sanzioni sfiorano i 28 mila euro.

Sul fronte alimentare, il quadro non è stato più rassicurante:

1.300 kg di prodotti ittici sequestrati e distrutti perché privi delle informazioni obbligatorie sulla tracciabilità;

200 kg di generi alimentari ritirati da tre operatori per irregolarità sulla provenienza.

La Polizia Locale ha inoltre contestato quattro sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre oltre 100 persone sono state identificate.

Tra queste, sette sono state accompagnate all’Ufficio Immigrazione: tre hanno ricevuto un provvedimento di espulsione.

Passati al vaglio anche i veicoli commerciali impiegati dagli operatori del mercato, con due sanzioni per violazioni al codice della strada.

