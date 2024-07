Maxi blitz antiborseggio nelle Metro di Roma

Nella giornata di ieri Martedì 16 Luglio, la Polizia di Stato ha fatto scendere in campo un esercito di agenti per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che utilizzano la metropolitana di Roma. Un’operazione antiborseggio straordinaria ha interessato le stazioni centrali di Termini, Repubblica, Barberini e Flaminio.

Agenti in borghese della Squadra Mobile e del Commissariato Viminale, insieme a unità cinofile, del Reparto Prevenzione Crimine e con la collaborazione del personale ATAC, hanno presidiato le fermate più affollate. Alla stazione Termini, invece, sono intervenuti gli agenti della Polfer.

L’obiettivo: contrastare i reati predatori che si verificano sui mezzi e all’uscita delle stazioni, creando un ambiente più sicuro per tutti.

96 persone identificate, 35 stranieri e 31 veicoli controllati. Un bilancio positivo per questa operazione di prevenzione, che verrà intensificata anche in vista del Giubileo, per garantire a tutti un viaggio sereno e sicuro.

