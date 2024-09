Maxi controlli a Roma: Polizia, Carabinieri e GDF in azione contro spaccio e degrado

Negli ultimi giorni, la Capitale è stata teatro di una massiccia operazione di sicurezza, con un’azione interforze condotta in sinergia da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, e Polizia Locale di Roma Capitale, supportati dall’AMA.

Coordinata dalla Questura di Roma, seguendo le direttive del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, questa operazione ad “Alto Impatto” ha avuto un obiettivo chiaro: ripristinare il decoro urbano e contrastare criminalità e degrado in aree strategiche della città.

Le zone di Aurelio e Casilino, insieme a quartieri critici come Tor Bella Monaca, piazza Giureconsulti, via Baldo degli Ubaldi, Valle Aurelia, e la zona commerciale “Aura”, sono state al centro di intensi controlli.

L’operazione ha portato all’identificazione di ben 278 persone, tra cui 37 stranieri, e all’ispezione di 146 veicoli. Sono stati sottoposti a verifica amministrativa 8 esercizi commerciali, e sono state rilevate 8 violazioni del Codice della Strada.

L’azione antidroga, supportata dall’unità cinofila, ha portato alla segnalazione al Prefetto di due persone trovate in possesso di hashish e cocaina, sostanze prontamente sequestrate. Tre individui sono stati denunciati per reati gravi, tra cui evasione, resistenza a pubblico ufficiale, e guida reiterata senza patente.

Parallelamente, il personale AMA ha lavorato senza sosta per ripulire le aree controllate, recuperando rifiuti e contribuendo così al ripristino del decoro urbano.

Questa operazione ha dimostrato ancora una volta come la collaborazione tra diverse forze e istituzioni sia fondamentale per garantire la sicurezza e la vivibilità di Roma, restituendo ai cittadini un ambiente più sicuro e decoroso.

