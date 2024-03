Maxi controlli dei Carabinieri, nel centro storico: 7 arresti

I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno svolto un servizio di controllo straordinario nel centro storico della Capitale, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado. Ad esito delle attività 7 persone sono state arrestate e una denunciata a piede libero. Identificate, in totale, 198 persone e eseguito verifiche su 89 veicoli e presso decine di attività commerciali. All’interno di un negozio di abbigliamento in via del Corso, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due cittadini sudamericani, un 38enne e una 27enne, bloccati subito dopo essersi impossessati di 25 capi di abbigliamento che avevano occultato all’interno di una borsa, dopo aver rimosso le placche anti taccheggio per eludere i controlli della vigilanza.

In corso Rinascimento, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese hanno arrestato due nomadi subito dopo aver derubato una turista del portafogli che custodiva in borsa. Verifiche dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro anche presso le fermate e a bordo dei convogli della linea metropolitana.

In questo contesto, I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato una 20enne nomade sorpresa a derubare una turista sulla banchina della fermata metro Colosseo, approfittando della ressa di persone nelle fasi di discesa e salita dal convoglio. La stessa scena si è ripetuta a bordo del convoglio metropolitano, sulla tratta Barberini/Spagna, quando i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno sorpreso, e arrestato, una coppia di cittadini cileni mentre derubavano un turista del portafogli custodito nello zaino che portava in spalla.

I Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale hanno invece denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino del Gambia che anni alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di una bustina contenente alcune dosi di cocaina.

I Carabinieri della Stazione Roma Aventino, infine, unitamente ai colleghi del NAS di Roma, hanno eseguito una serie di verifiche presso le attività commerciali tra Aventino e Testaccio, sanzionando il titolare di un ristorante per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo “Haccp”, la mancata tracciabilità dei prodotti e per riscontrate carenze igienico-sanitarie, con conseguente sequestro amministrativo e distruzione di 20 kg di alimenti non tracciabili. Elevata multa per complessivi 4.500 euro e inviata segnalazione alla competente autorità sanitaria per accertate inadeguatezze strutturali.

