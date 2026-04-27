Maxi controlli della Polizia Locale sulla movida: 1.500 verifiche e stretta su alcol e abusivismo

Oltre millecinquecento controlli in due giorni, tra verifiche nei locali e interventi sulle strade: è il bilancio del fine settimana della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata in una vasta operazione di monitoraggio della movida e della sicurezza urbana.

Il risultato è un quadro fitto di irregolarità: più di cento illeciti amministrativi accertati e circa 1.300 violazioni al Codice della Strada.

Movida sotto osservazione

Sorvegliate speciali le aree della vita notturna. Tra Piazza Bologna e Viale Ippocrate, uno dei quadranti più frequentati dagli studenti, le pattuglie hanno intensificato i controlli contro il consumo di alcol in strada, gli assembramenti e i comportamenti molesti. Qui sono state contestate oltre 60 violazioni.

Ma i controlli non si sono fermati. Riflettori accesi anche su Centro Storico, San Lorenzo, Trastevere, Ponte Milvio e Ostia, dove il flusso della movida ha richiesto un presidio costante.

Locali nel mirino

Nel corso delle verifiche, tre esercizi sono stati sanzionati per somministrazione abusiva, con multe complessive per circa 15mila euro. Le segnalazioni sono state trasmesse ai Municipi per eventuali ulteriori provvedimenti.

Più grave la situazione riscontrata in zona Campo de’ Fiori, dove è stata disposta la chiusura di un laboratorio. Il titolare, già destinatario di sanzioni, aveva continuato l’attività nonostante un ordine di cessazione già notificato.

Abusivismo e degrado

Un fronte particolarmente critico resta quello del commercio abusivo. Nell’area di Trastevere gli agenti hanno sequestrato oltre mille articoli, tra merce venduta illegalmente e prodotti non conformi.

Non solo: ulteriori verbali sono stati elevati per violazioni igienico-sanitarie e gestione irregolare dei rifiuti urbani, con controlli che hanno interessato anche Ostia e le zone di Termini ed Esquilino.

Strade, stretta sull’alcol

Sul versante della sicurezza stradale, il bilancio parla di 12 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. In otto casi è scattata anche la denuncia: i conducenti avevano un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, oltre la soglia che fa scattare le conseguenze penali.

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