Maxi controlli nelle strutture ricettive in vista del Giubileo

Proseguono serrati i controlli della Polizia di Stato in vista del Giubileo 2025, un evento che attirerà milioni di pellegrini e turisti nella Capitale.

Oltre a monitorare il centro storico, l’attenzione si è concentrata su zone a vocazione turistica come il quartiere Esquilino, dove negli ultimi giorni è stato scoperto un sofisticato “albergo diffuso” gestito in violazione delle norme.

Il blitz, condotto dagli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, ha portato alla luce un sistema abusivo: quattro strutture ricettive, di cui due situate nello stesso palazzo e altre due in edifici vicini, erano state accorpate e gestite come un’unica attività alberghiera.

Il titolare, un cittadino originario del Bangladesh, aggirava così le normative in materia di ospitalità e sicurezza, omettendo anche l’obbligatoria comunicazione dei dati degli ospiti alle autorità.

Un sistema già sospeso e ora sottoposto a provvedimenti:

Le anomalie legate a questa attività non erano passate inosservate nemmeno in passato. A settembre, due delle quattro strutture erano già state oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività rispettivamente per 15 e 30 giorni. Tuttavia, l’attività illegale era ripresa, spingendo le forze dell’ordine a intensificare i controlli.

Durante l’operazione, condotta con la collaborazione dello S.Pre.Sal. (Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) della ASL, è emerso che una delle strutture presentava gravi violazioni della normativa sulla sicurezza. Di conseguenza, è stata sequestrata penalmente, e il sequestro è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Roma.

Chiusura immediata e sospensione delle attività:

Il Questore di Roma, esaminata la documentazione e alla luce della gravità delle violazioni, ha adottato un provvedimento per tutelare la sicurezza pubblica.

L’ordine prevede l’immediata cessazione dell’attività abusiva e la sospensione per 30 giorni delle quattro strutture ricettive autorizzate ma coinvolte nel sistema illegale.

Gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale hanno eseguito il provvedimento nelle ultime ore, sigillando definitivamente l’albergo diffuso.

Lotta all’abusivismo in vista del Giubileo.

Questa operazione si inserisce in un più ampio piano strategico avviato dalle autorità per garantire decoro e sicurezza in città in vista del Giubileo.

La pratica di accorpare strutture come affittacamere o altre forme di ospitalità per gestirle come un unico complesso alberghiero non è nuova nella Capitale e rappresenta un’area di attenzione per le forze dell’ordine.

