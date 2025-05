Maxi controllo dei Carabinieri in centro: quattro denunce e un bistrot chiuso per carenze igieniche

Nelle ultime 24 ore i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno dato vita a un servizio straordinario di controllo per contrastare illegalità, degrado e innalzare il livello di sicurezza.

Una presenza capillare e visibile, voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che ha mobilitato uomini e risorse lungo le arterie più battute del centro storico.

E i risultati non si sono fatti attendere. Tra i sanpietrini di via dei Fori Imperiali, tre cittadini romeni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per truffa.

Il loro “palcoscenico” era un semplice cartone poggiato a terra, il copione quello ormai collaudato del gioco delle “tre campanelle”, una trappola che da anni continua a mietere vittime.

Stavolta a caderci è stato un turista etiope, attratto dalla promessa di vincite facili: ha puntato 120 euro, scomparsi nel nulla come per magia. A smascherare la truffa ci hanno pensato i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, che hanno seguito con discrezione i movimenti dei tre fino al blitz.

Ma la truffa in strada non è stato l’unico fronte caldo della giornata. In serata, l’operazione si è spostata all’interno di alcuni locali della movida romana. I militari, insieme ai colleghi del NAS e al Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno passato al setaccio bistrot e ristoranti nella zona di via dei Coronari.

A finire sotto sanzione, per un totale di 5.000 euro, il titolare di un locale sorpreso con gravi carenze igienico-sanitarie, violazioni delle norme Haccp e delle pratiche di corretta informazione al consumatore. Le porte del bistrot sono state chiuse sul momento: sospesa l’attività in attesa di adeguamenti.

La notte romana ha poi registrato un altro episodio, quasi simbolico di un certo degrado diffuso. Un 55enne romano, visibilmente ubriaco, ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari che lo avevano fermato per un controllo. Ha cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine della giornata, il bilancio del servizio parla chiaro: 98 persone identificate, 36 veicoli controllati, quattro denunce, un’attività commerciale chiusa.

