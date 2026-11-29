Un arresto in flagranza, una denuncia a piede libero, 190 persone identificate, 68 mezzi controllati e sanzioni complessive per 9.500 euro in due attività commerciali: è il resoconto del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato ieri mattina tra i quartieri Parioli e Trieste dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, insieme al Reparto Tutela Agroalimentare, al Nucleo Ispettorato del Lavoro e al personale dell’Ama, nell’ambito delle strategie indicate dal Prefetto Lamberto Giannini e condivise nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Durante l’operazione — che ha portato anche a 12 contravvenzioni stradali e alla segnalazione alla Prefettura di cinque giovani assuntori di droga — i militari hanno arrestato un trentaduenne italiano residente a Roma, con precedenti specifici, notato in scooter dopo aver oltrepassato un semaforo rosso e trovato in possesso di 15 involucri di cocaina per 20 grammi totali.

Denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti a offendere un cittadino somalo di 21 anni, senza fissa dimora e con precedenti, colto mentre cedeva un grammo di hashish a una donna romana di 59 anni e trovato con ulteriori tre grammi di marijuana e un coltello.

Le irregolarità nei due esercizi su viale Parioli e l’intervento vicino all’Arco Coppedè

Nel corso dei quattro controlli svolti su esercizi pubblici del quadrante, due attività situate su viale Parioli sono state sanzionate per un totale di 9.500 euro: in un bar pasticceria sono state riscontrate carenze sulla sorveglianza sanitaria e sulla formazione dei lavoratori, con multe per 3.500 euro, mentre in un ristorante sono emerse violazioni sull’etichettatura e sulle informazioni alimentari, sanzionate con 6.000 euro.

I Carabinieri e gli operatori dell’Ama hanno inoltre rimosso 30 metri quadrati di rifiuti riconducibili a giacigli di fortuna di senza fissa dimora nell’area soggetta a vincolo storico-artistico e paesaggistico sotto l’Arco Coppedè.

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