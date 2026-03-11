Maxi deposito di merce contraffatta scoperto dalla Guardia di Finanza

Un magazzino apparentemente come tanti, tra i capannoni dell’ingrosso nel quadrante sud-ovest della Capitale.

Dietro quelle serrande, però, si nascondeva un vero e proprio deposito del falso pronto a rifornire il mercato illegale.

A scoprirlo sono stati i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, impegnati in un piano straordinario di controlli disposto per rafforzare la sicurezza nella Capitale, in linea con le indicazioni del Prefetto.

Durante l’operazione i militari hanno sequestrato oltre 15mila prodotti contraffatti custoditi all’interno di due magazzini di un polo commerciale all’ingrosso, considerato uno dei principali snodi logistici della zona.

Il blitz nei capannoni

L’intervento è stato condotto dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Roma, che durante le verifiche hanno individuato migliaia di articoli pronti per essere distribuiti sul mercato.

Sugli scaffali dei depositi erano accatastati gioielli e accessori che riproducevano marchi di alta gioielleria e moda.

Tra i prodotti sequestrati figurano collane, bracciali e monili con marchi riconducibili a prestigiose maison internazionali, oltre a borse, foulard e cinture con loghi di grandi brand del lusso.

Denunciati i responsabili

L’operazione si è conclusa con la denuncia dei legali rappresentanti delle due società coinvolte nella gestione dei magazzini.

I responsabili dovranno ora rispondere davanti alla Procura della Repubblica di Civitavecchia delle ipotesi di reato di contraffazione e ricettazione.

