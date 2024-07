Maxi incendio a Falcognana: fiamme alte e paura tra i cittadini

Un inferno di fuoco a Roma! Intorno alle 11:30 di oggi, 23 luglio 2024, un vasto incendio è divampato in via Falcognana, divorando ettari di sterpaglie e minacciando capannoni e casali nella tenuta Tudini, a due passi da via Appia Antica e Santa Maria delle Mole.

Fiamme alte e fumo acre hanno invaso la zona sud est della Capitale, spaventando i residenti che hanno subito allertato i vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di pompieri e della protezione civile, impegnate nelle operazioni di spegnimento contro i quattro fronti di fuoco alimentati dal caldo e dal vento.

Un elicotero RL 01 della protezione civile ha iniziato i lanci d’acqua dall’alto intorno alle 12:30, contribuendo a domare le fiamme.

L’origine del rogo è ancora da accertare, ma non si esclude la pista dolosa. Le forze dell’ordine stanno infatti indagando per appurare se dietro l’incendio ci sia la mano di uno o più piromani.

La situazione rimane ancora critica, ma i vigili del fuoco stanno facendo il possibile per domare le fiamme e scongiurare ulteriori danni.

