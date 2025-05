Maxi operazione a San Basilio: smantellata rete di spaccio, coinvolti giovanissimi

Un’edicola chiusa da anni. Una piazzetta apparentemente come tante, incastonata tra via Recanati, via Morrovalle, via Osimo e via Fabriano. Ma dietro quella facciata sonnolenta, nel cuore di San Basilio, si muoveva una delle ultime piazze di spaccio attive nel quartiere.

Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno messo fine a un ingranaggio che da tempo alimentava il traffico di cocaina e hashish nella zona.

Cinque le persone colpite da ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Roma: una finita in carcere, quattro agli arresti domiciliari. L’accusa è pesante: associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.

Le indagini, lunghe e complesse, hanno svelato un meccanismo ormai rodato. Una vera e propria “impresa del crimine”, organizzata secondo una struttura piramidale, con figure di vertice, luogotenenti, pusher, vedette e raccoglitori di denaro.

Giovani, spesso giovanissimi, reclutati nel quartiere stesso, attirati da promesse di denaro facile e status sociale. Ragazzi che diventano occhi e gambe del sistema, pronti a fischiare all’arrivo delle pattuglie, a correre, a vendere, a sparire nei palazzi come fantasmi.

Quella dell’“Edicola” era una delle ultime piazze visibili: le altre bande, ormai, preferiscono il “delivery”, consegnando droga a domicilio. Ma qui, a San Basilio, l’organizzazione aveva ancora scelto la strada. Quella vera. Il contatto diretto, lo scambio rapido sotto i lampioni. Una sfida aperta allo Stato.

Tra gennaio e marzo, gli investigatori avevano già messo a segno altri 5 arresti nell’ambito dello stesso filone d’inchiesta. Ma le operazioni non si sono fermate. Anzi.

Le indagini hanno portato anche a 25 arresti in flagranza e alla denuncia di 13 persone, tutte per spaccio e detenzione di droga. I sequestri? Migliaia di dosi, pronte a essere vendute tra i palazzi popolari del quadrante est della Capitale.

