Maxi operazione antidroga: 8 arresti in poche ore, sequestrati oltre 7 kg di stupefacenti

Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha arrestato 8 persone, ritenute fortemente sospettate di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato Colombo e del Commissariato Appio, a seguito di un’approfondita attività investigativa, hanno scoperto l’attività illecita di un 51enne ad Ardea. Dopo aver seguito l’uomo e identificato l’autovettura utilizzata per lo spaccio, i poliziotti lo hanno fermato per un controllo.

Sul sedile anteriore è stata trovata una busta contenente 1.940 grammi di hashish e 135 grammi di marijuana. Successivamente, durante una perquisizione nella sua abitazione, sono state trovate ulteriori sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. Complessivamente, l’operazione ha portato al sequestro di oltre 4 kg di hashish, 510 grammi di marijuana e 48 grammi di cocaina. Il 51enne è stato quindi arrestato.

Nell’ambito dei servizi mirati alla lotta contro il traffico di droga, i poliziotti del VI Distretto Casilino hanno fermato un 40enne di origini libiche e un 19enne italiano. Dopo un’operazione di sorveglianza, gli agenti hanno verificato che i due spacciavano nei pressi di via Aldo Capitini, nota per l’attività di spaccio. Bloccati sul posto, sono stati trovati con 16 grammi di cocaina già suddivisi in 46 dosi pronte per la vendita.

Parallelamente, gli agenti del VII Distretto San Giovanni hanno arrestato un 35enne italiano, sorpreso a vendere droga dalla sua auto. Fermato e perquisito, è stato trovato con 70 euro, considerati proventi dello spaccio, e durante una perquisizione domiciliare sono stati sequestrati 55 involucri di cocaina (33 grammi) e 430 euro in contanti.

I poliziotti del XI Distretto San Paolo hanno arrestato un 54enne romano che utilizzava il suo garage come base operativa per lo spaccio. Grazie a un’attenta sorveglianza, gli agenti hanno notato movimenti sospetti intorno al garage. Fermato nei pressi di Largo La Loggia, l’uomo ha inizialmente negato di possedere stupefacenti, per poi ammettere di detenere droga nel suo box.

Nel garage sono stati trovati diversi involucri di cocaina per un totale di quasi 100 grammi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Inoltre, durante la perquisizione, gli agenti hanno ritirato armi da fuoco che l’uomo, con regolare porto d’armi sportivo, deteneva presso la sua abitazione.

In un’altra operazione, il II Distretto Fidene-Serpentara ha arrestato un 36enne e una 30enne, sorpresi con 3 kg di marijuana. Gli agenti, durante un pattugliamento in via della Stazione di Colle Mattia, hanno notato i due mentre prelevavano una grande busta dal bagagliaio della loro auto. Insospettiti, i poliziotti li hanno fermati, trovando la sostanza illecita all’interno della busta.

Infine, il VIII Distretto Tor Carbone ha arrestato un 45enne originario della Guinea, scoperto con 48 grammi di eroina già confezionati in dosi pronte per la vendita. Dopo gli accertamenti di rito, anche lui è stato arrestato.

