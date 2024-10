Maxi Operazione antidroga a Roma: 15 arresti e sequestri per migliaia di euro

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno messo a segno un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di 15 persone e al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e denaro contante, considerato il provento delle attività illecite. L’operazione ha interessato sia il centro storico che le zone periferiche più critiche della Capitale, confermando la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità diffusa.

Tra i vari interventi di rilievo, spicca quello dei Carabinieri di Ciampino, che hanno arrestato una 44enne italiana, sospettata di detenere droga a fini di spaccio. Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno scoperto oltre 2 kg di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, ketamina, anfetamina, ecstasy con il logo di una nota piattaforma di streaming e la pregiatissima “cocaina rosa”, conosciuta come “TUSI”, il cui valore sul mercato avrebbe superato i 100.000 euro.

Insieme alla droga, sono stati rinvenuti 1.750 euro in contanti, bilancini di precisione e strumenti per il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida dell’arresto, la donna è stata trasferita al carcere di Rebibbia.

Nelle vie del centro, i Carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato un cittadino ghanese e uno tunisino, entrambi con precedenti penali. Sono stati sorpresi mentre cedevano una dose di hashish e, a seguito di perquisizioni, sono stati trovati in possesso di ulteriori 7 grammi della stessa sostanza. Stesso scenario in Trastevere, dove un cittadino marocchino e uno romeno sono stati fermati nei pressi di Ponte Sisto con 8 grammi di hashish e 55 euro, immediatamente sequestrati.

Nel quartiere Alessandrino, un 26enne tunisino è stato arrestato con 30 dosi di crack già pronte per essere vendute. A bordo del suo monopattino, un altro tunisino di 18 anni ha tentato una fuga spericolata, cercando di investire i militari per sottrarsi all’arresto, ma è stato bloccato e trovato in possesso di cocaina, crack e hashish.

Proseguendo nei quartieri più sensibili di Roma, i Carabinieri hanno messo a segno numerosi altri arresti. A Tufello, un 36enne romano già noto alle forze dell’ordine è stato trovato con 29 grammi di cocaina e hashish, mentre a San Basilio, due 23enni sono stati fermati a bordo di un’auto a noleggio con varie dosi di cocaina, crack e hashish. Ancora, a Montesacro un cittadino albanese è stato sorpreso con stupefacenti e 450 euro in contanti.

Infine, a Tor Bella Monaca e nel Quarticciolo, altre operazioni hanno portato al sequestro di crack, cocaina e hashish, con l’arresto di pusher colti in flagranza di reato. In via Ostuni, due malviventi hanno tentato di nascondere la droga in un cestino dei rifiuti, ma sono stati fermati e trovati con 97 dosi di crack e circa 1.000 euro in contanti.

Grazie a questa operazione estesa e coordinata, i Carabinieri hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di contrastare il traffico di droga nella Capitale, assicurando alla giustizia numerosi criminali e ripulendo le strade da sostanze pericolose. Tutti gli arresti sono stati convalidati, confermando l’efficacia dell’intervento.

