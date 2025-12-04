Maxi operazione decoro a ridosso della Tangenziale: rimossi oltre 15 metri cubi di rifiuti

Proseguono a ritmo serrato le operazioni della Polizia Locale di Roma Capitale per riportare decoro e sicurezza nelle zone più delicate della città.

L’ultimo intervento ha riguardato un insediamento abusivo situato sotto la rampa che da Via Nomentana immette sulla Circonvallazione Salaria, in direzione Stadio Olimpico.

Per ore gli agenti del II Gruppo Parioli hanno lavorato per liberare l’area, occupata da tende di fortuna, giacigli improvvisati e un’ingente quantità di rifiuti.

Grazie all’intervento del personale Ama sono stati rimossi circa 15 metri cubi di masserizie e suppellettili, oltre a diversi pannelli metallici, la cui rimozione ha richiesto l’ausilio di un mezzo speciale messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato.

Durante le operazioni è stata rinvenuta anche una bombola del gas collegata a un cucinotto improvvisato, presumibilmente utilizzato da persone senza fissa dimora non presenti al momento dell’intervento, sottolineando il rischio potenziale per la sicurezza pubblica.

