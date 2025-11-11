Maxi operazione della Polizia di Stato a Roma: decoro urbano e lotta allo spaccio in tutta la città

Da Piazza Barberini a Tor Bella Monaca, passando per il Vaticano e i quartieri periferici, Roma ha visto scendere in campo una vera e propria task force della legalità.

Oltre 20 agenti della Polizia di Stato, coordinati dal Commissariato Castro Pretorio, insieme a Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ASL Roma 1 e AMA, hanno passato al setaccio strade, parchi e attività commerciali, in una serie di interventi mirati a prevenire reati, garantire sicurezza e ripristinare il decoro urbano.

Nel centro storico, l’attenzione si è concentrata intorno alle aree più frequentate dai turisti e dai pendolari.

I controlli amministrativi sugli esercizi commerciali hanno rilevato diverse violazioni: mancata esposizione dei prezzi, etichette dei prodotti alimentari irregolari e carenze sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Dodici sanzioni per un totale di oltre 10mila euro sono state elevate, mentre l’attività di prevenzione ha interessato anche piazze, marciapiedi e aree verdi.

Nel quartiere Marconi e nella Magliana, i riflettori si sono accesi sugli insediamenti abusivi e sui campi nomadi lungo il Tevere, con interventi di bonifica e rimozione dei rifiuti.

Situazioni analoghe sono state affrontate nei pressi del Vaticano, tra Via della Conciliazione, Largo del Colonnato e Borgo Santo Spirito, con la collaborazione di AMA per sanificazione e rimozione di masserizie abbandonate.

Nei quartieri periferici nord-est e sud-est, invece, l’operazione si è concentrata sulla criminalità diffusa e sullo spaccio di droga. A Primavalle, due giovani sono stati arrestati a bordo di un’auto “rivestita” di droga: oltre 500 grammi di stupefacente nascosti tra vano porta oggetti e tappezzeria.

Altri tre pusher sono stati bloccati tra Bufalotta e San Basilio, mentre a Tor Bella Monaca, Torre Angela e Finocchio, sette spacciatori sono finiti in manette.

Alcuni avevano trasformato palazzi popolari e muretti in veri e propri punti vendita a cielo aperto; altri sono stati sorpresi “on the road”, alla guida di auto cariche di cocaina e crack.

Il bilancio finale dell’operazione parla chiaro: oltre 800 grammi di sostanza stupefacente sequestrata e 3.000 euro in contanti, verosimilmente provento dello spaccio, mentre 800 persone sono state controllate in tutta la città.

