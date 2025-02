Maxi-sequestro della Finanza: oltre 130mila articoli contraffatti destinati al Giubileo 2025

Una raffica di sequestri per fermare il mercato del falso. Oltre 130.000 articoli contraffatti, tra cui 90.000 santini, rosari e pendagli con immagini sacre, pronti a invadere il mercato in vista del Giubileo 2025, sono stati bloccati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.

Il blitz: un furgone carico di merce illegale

L’operazione, condotta dal Gruppo Frascati, rientra in un piano strategico per contrastare il commercio di prodotti falsificati o non conformi alle norme sulla tutela della salute.

Durante i controlli, le Fiamme Gialle hanno fermato un furgone carico di oltre 2.600 articoli contraffatti, tra cui gadget con il logo “VESPA” della Piaggio e souvenir religiosi destinati ai fedeli in arrivo per l’Anno Santo.

Il deposito segreto: migliaia di articoli pronti per la vendita

Dopo aver intercettato il carico, i finanzieri hanno passato al setaccio il deposito da cui proveniva la merce, scoprendo una vera e propria centrale della contraffazione. Tra scaffali e scatoloni, oltre 130.000 oggetti, tra cui gadget e immagini sacre vaticane, pronti a essere immessi illegalmente sul mercato.

Giubileo 2025: guerra alla contraffazione

L’operazione si inserisce in un piano più ampio predisposto dal Comando Provinciale di Roma, con l’obiettivo di proteggere i consumatori e garantire l’autenticità dei prodotti destinati ai pellegrini.

