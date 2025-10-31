Maxi truffa sul carburante, sequestrati 106 milioni di euro a quattro imprenditori. Ville, auto di lusso e una residenza a Porto Rotondo

La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un provvedimento di sequestro da oltre 106 milioni di euro nei confronti di quattro imprenditori romani ritenuti socialmente pericolosi e già coinvolti in un’indagine per associazione a delinquere aggravata dal favoreggiamento mafioso, riciclaggio e frodi fiscali.

L’inchiesta “Maxpetroli Italia”

L’operazione affonda le radici nell’inchiesta avviata nel 2021. Contro la società “Maxpetroli Italia”. Ritenuta al centro di un vasto sistema di frodi nel settore dei carburanti.

Secondo gli inquirenti, i soggetti coinvolti avrebbero gestito un’articolata rete di distribuzione illegale di prodotti petroliferi.

Con un meccanismo di false fatturazioni e società di comodo, volto a evadere l’Iva e a riciclare ingenti somme di denaro. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere, aggravata dall’aver agevolato organizzazioni di tipo mafioso.

Oltre che di reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di capitali illeciti. Per questi fatti, nel 2021, erano già stati destinatari di misure cautelari personali.

Le indagini delle Fiamme Gialle

Le indagini condotte dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma hanno evidenziato una forte sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato, segno di una ricchezza ottenuta grazie a un consolidato sistema di evasione, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti.

Tra i beni sequestrati spiccano una villa di pregio a Punta Lada, nei pressi di Porto Rotondo, con accesso diretto al mare e piattaforma privata per attracco barche, oltre a diversi immobili a Roma, Fiumicino e Olbia, autovetture di alta gamma e quote societarie di imprese operanti in vari settori.

“L’operazione – spiegano le Fiamme Gialle – si inserisce nella più ampia strategia di contrasto all’accumulazione illecita di ricchezze da parte di soggetti che vivono stabilmente con proventi di attività criminali”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.