Maxitamponamento sul Gra all’altezza dell’Aurelia: tre auto coinvolte, un ferito grave in elisoccorso e Raccordo paralizzato

Un primo pomeriggio da incubo sul nastro d’asfalto del Grande Raccordo Anulare. Un violentissimo incidente si è verificato attorno alle 14.30 di oggi, venerdì 31 luglio, lungo l’A90, trasformando uno dei principali snodi viari della Capitale in una trappola a cielo aperto per centinaia di automobilisti.

Lo schianto si è consumato sulla carreggiata esterna, all’altezza del chilometro 6,6, a ridosso dello svincolo per la via Aurelia.

L’impatto ha visto coinvolte tre vetture ed è parso subito estremamente grave: il bilancio provvisorio parla di più persone rimaste ferite nel groviglio di lamiere, tra cui un automobilista in condizioni disperate.

Corsa contro il tempo per i soccorsi: Raccordo chiuso

Per estrarre l’infortunato più grave dai resti del veicolo si è reso necessario l’intervento coordinato delle squadre dei Vigili del Fuoco.

Date le drammatiche condizioni dell’uomo, la centrale operativa del 118 ha fatto alzare in volo un elisoccorso, che ha atterrato direttamente sull’asfalto del Raccordo prima di trasportare il ferito d’urgenza in codice rosso al ospedale San Camillo.

Per consentire le manovre di atterraggio della meta-ambulanza e garantire l’operatività dei soccorritori, la Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas hanno dovuto disporre il blocco totale del traffico in entrambe le carreggiate, sia in interna che in esterna.

Una chiusura drastica che ha mandato immediatamente in tilt la viabilità dell’intero quadrante ovest della città: si registrano chilometri di serpentone immobile, con pesanti ripercussioni che si stanno estendendo a macchia d’olio sulle principali vie d’accesso al GRA.

Sul posto proseguono i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica della carambola, mentre il personale incaricato è al lavoro per rimuovere i mezzi distrutti e mettere in sicurezza la sede stradale.

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