“Medusa” è il nuovo singolo di Agape, in uscita in radio e nei digital store venerdì 29 ottobre 2021. È la storia di una vittima, raccontata attraverso il celebre personaggio mitologico Medusa.

Il brano – scritto dalla stessa Giorgia Papasidero (questo il vero nome dell’artista) e Diego Pistolesi per Gotham Dischi – ha un ritmo deciso e incalzante, come un risvolto positivo, un messaggio di speranza.

“Bellissima, seducente e condannata per questo – spiega la stessa cantautrice – Vittima in quanto ha subito un’offesa, un danno, un sopruso proprio da chi avrebbe dovuto proteggerla e tutelarla.

Un’umana devota agli dei, le stesse divinità che l’hanno calpestata e umiliata, ma è anche la storia di una donna vittima di abusi e violenza, che non riceve sostegno, aiuto o garanzie da chi dovrebbe farla sentire al sicuro.

Mortificata e trasformata in un mostro per nascondere le colpe di chi non può essere accusato, spesso nella nostra società succede questo, proprio come è stato per Medusa”.

Agape è una cantante romana, all’anagrafe Giorgia Papasidero. La passione per la musica l’accompagna da sempre, canta fin da piccola in tanti contesti musicali. Si forma in New Jersey dove frequenta una scuola di canto, danza e recitazione. Diventa una professione dopo aver preso parte al programma The Voice of Italy nel 2016. Da lì inizia il suo percorso, con date live in tutto il mondo e canzoni scritte e composte da lei.

I tratti particolari del suo volto e le sue origini greche hanno dato luce all’idea del progetto su cui sta lavorando con Gotham Dischi. Un percorso attraverso le sue origini, quelle greche e romane, un viaggio nella quale si avvicina a tante donne della storia e della mitologia, donne che hanno lasciato un segno ed un messaggio.

Agape fa una ricerca del mondo femminile e ne parla con note autobiografiche, una ricerca anche è quella musicale, in continuo sviluppo, in continuo mutamento. Dalle vibrazioni calde dell’Egitto (del primo singolo Cleopatra) si passa ad un colore diverso, quello di un cielo in tempesta, di un canto disperato.