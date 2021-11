Melanoma. Screening gratuiti: il 27 novembre a Roma

Prosegue la campagna “Oltre la pelle – La prevenzione al centro”, promossa da Novartis con il patrocinio di: Intergruppo Melanoma Italiano (IMI), Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI), Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.i.Ma.Me.), Melanoma Italia Onlus (MiO), Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM), Emme Rouge Onlus e MelanomaDay.

Partita il 17 novembre a Benevento, l’iniziativa “Incontriamoci” arriva per la sua seconda tappa a Roma, all’Istituto Dermopatico dell’Immacolata in Via dei Monti di Creta 104, sabato 27 novembre per poi proseguire per tutto il 2022 coinvolgendo altri centri distribuiti su tutto il territorio nazionale.

In questa occasione, il pubblico potrà prendere parte a degli incontri con gli esperti del Centro ed essere sottoposti al termine dell’evento a uno screening gratuito.

Tutti i dettagli e la modalità di prenotazione per gli screening gratuiti sono disponibili sul sito www.oltrelapelle.it nella sezione dedicata “Parliamone insieme”.