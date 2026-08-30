Melanzana: fibre, antociani e acido clorogenico in un ortaggio mediterraneo

La melanzana (Solanum melongena L.) appartiene alla famiglia delle Solanaceae, la stessa di pomodoro, peperone e patata. È un ortaggio molto diffuso nelle cucine mediterranee e asiatiche, apprezzato per la capacità di assorbire condimenti, per la consistenza morbida dopo la cottura e per la grande versatilità nelle preparazioni quotidiane.

A livello produttivo è una coltura importante su scala mondiale, con una forte concentrazione in Asia e nel bacino del Mediterraneo.

Dal punto di vista nutrizionale, la melanzana è un alimento a bassa densità calorica. Contiene molta acqua, poche calorie, una buona quota di fibre e piccole quantità di proteine, carboidrati, minerali e vitamine.

Secondo i dati riportati in una review, 100 g di melanzana apportano circa 25 kcal, 92,3 g di acqua, 3 g di fibre, 5,88 g di carboidrati, 0,98 g di proteine e quantità variabili di potassio, magnesio, fosforo, folati e vitamine del gruppo B.

Le fibre sono una delle componenti più interessanti della melanzana. Contribuiscono alla regolarità intestinale, favoriscono il senso di sazietà e rendono l’ortaggio adatto a pasti leggeri ma appaganti. La melanzana, infatti, non è un alimento “ricco” in senso calorico, ma può diventare molto nutriente nel contesto di un piatto equilibrato, soprattutto se cucinata con tecniche che non richiedono grandi quantità di grassi.

Il tratto più caratteristico della melanzana è però la presenza di composti fenolici. Tra questi, il più rappresentativo nella polpa è l’acido clorogenico, una molecola della famiglia degli acidi fenolici che può costituire una parte molto rilevante dei fenoli totali presenti nel frutto.

Proprio l’acido clorogenico è considerato uno dei principali contributori alla capacità antiossidante della melanzana.

Gli antiossidanti aiutano a contrastare lo stress ossidativo, cioè l’eccesso di molecole reattive che possono danneggiare cellule e tessuti. La melanzana è stata descritta come una buona fonte di antiossidanti grazie alla ricchezza in composti fenolici, e diversi studi hanno collegato il contenuto di fenoli alla sua attività antiossidante.

La buccia merita un’attenzione particolare. Nelle melanzane viola, il colore intenso è dovuto soprattutto agli antociani, pigmenti naturali localizzati principalmente nella parte esterna del frutto. Tra gli antociani più noti della melanzana si trova la nasunina, studiata per la sua attività antiossidante e per il possibile ruolo nella protezione cellulare.

Il colore non è quindi solo una caratteristica estetica. Le varietà viola scuro, striate, bianche o verdi possono differire per contenuto di antociani, fenoli, zuccheri, proteine e altri metaboliti.

In uno studio su tredici cultivar coltivate in Grecia, le cultivar “EMI” e “Lagkada” hanno mostrato valori più elevati di fenoli, antociani, acido ascorbico, acido caffeilchinico e capacità antiossidante rispetto ad altre varietà.

Il sapore e la consistenza dipendono dalla composizione interna del frutto. Una ricerca metabolomica su tredici varietà cinesi ha identificato 503 metaboliti primari e 170 acidi fenolici, mostrando che aminoacidi, lipidi, zuccheri, acidi organici, vitamine e nucleotidi contribuiscono alla qualità alimentare della melanzana. In particolare, livelli più elevati di aminoacidi e lipidi sono stati associati a sensazioni di gusto umami, morbidezza e consistenza più “cerosa” o fondente.

Questo aiuta a spiegare perché non tutte le melanzane si comportano allo stesso modo in cucina. Alcune restano più sode, altre diventano più cremose; alcune hanno un gusto più delicato, altre un sapore più marcato o lievemente amaro.

Queste differenze non dipendono solo dalla forma o dal colore esterno, ma anche dal patrimonio genetico, dall’origine geografica e dall’accumulo di metaboliti nella polpa.

La melanzana contiene anche vitamine e minerali in quantità moderate. Tra i nutrienti più citati ci sono potassio, magnesio, fosforo, folati, vitamina C, vitamina K e piccole quantità di vitamine del gruppo B. Pur non essendo una fonte concentrata di micronutrienti come altri vegetali, il suo valore sta nella combinazione di acqua, fibre, composti fenolici e leggerezza nutrizionale.

Dal punto di vista funzionale, la melanzana è stata studiata per i suoi possibili effetti protettivi.

Le review disponibili descrivono un interesse crescente verso i suoi composti bioattivi, soprattutto fenoli, antociani, carotenoidi e alcaloidi, per il loro potenziale ruolo nella protezione antiossidante e nella salute generale.

È importante però distinguere l’interesse scientifico da un effetto terapeutico diretto: la melanzana non è un rimedio, ma un alimento utile all’interno di una dieta varia.

Anche la cottura modifica il profilo nutrizionale. Alcuni trattamenti termici possono aumentare la disponibilità di composti fenolici e la capacità antiossidante, mentre la frittura profonda può ridurre l’attività antiossidante e aumentare molto l’apporto calorico del piatto. Per valorizzarla al meglio, sono quindi preferibili cotture al forno, alla griglia, in padella con poco olio o in preparazioni in umido.

La ricetta: Moussaka tradizionale

Ingredienti

Per il ragù

500 g di carne macinata di manzo o misto manzo/agnello

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

400 g di pomodori pelati

100 mL di vino rosso

1 cucchiaino di cannella

1 foglia di alloro

Olio EVO

Sale e pepe

Per le verdure

3 melanzane grandi

3 patate

Olio EVO

Sale

Per la besciamella

60 g di burro

60 g di farina

600 mL di latte

1 tuorlo

50 g di parmigiano o kefalotyri

Noce moscata

Sale e pepe

Dosi per sei persone

Procedimento

Tagliare le melanzane a fette di circa 5 mm, salarle leggermente e lasciarle riposare per 20-30 minuti, quindi asciugarle bene.

Tagliare anche le patate a fette e cuocere entrambe in forno a 200°C con un filo di olio EVO fino a leggera doratura. In alternativa, secondo la preparazione tradizionale, melanzane e patate possono essere fritte.

Preparare il ragù soffriggendo cipolla e aglio con olio EVO. Aggiungere la carne e rosolarla bene, quindi sfumare con il vino rosso. Unire il pomodoro, la cannella e l’alloro, regolare di sale e pepe e cuocere a fuoco basso per 35-45 minuti, fino a ottenere un ragù piuttosto asciutto.

Preparare la besciamella sciogliendo il burro in un pentolino. Aggiungere la farina e cuocere per 1-2 minuti, quindi versare il latte caldo poco alla volta, mescolando continuamente.

Proseguire la cottura fino a ottenere una consistenza piuttosto densa. Regolare di sale, pepe e noce moscata, quindi togliere dal fuoco e incorporare il tuorlo e il formaggio.

Comporre la moussaka in una pirofila disponendo uno strato di patate, uno di melanzane, uno di ragù, un secondo strato di melanzane e il restante ragù. Coprire infine con uno strato abbondante di besciamella e completare con una generosa spolverata di formaggio.

Cuocere in forno statico a 180°C per circa 40-45 minuti, fino a quando la superficie risulterà ben dorata e gratinata.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

– Plants 11 (2022) 2267. https://doi.org/10.3390/plants11172267

-Foods 12 (2023) 4383. https://doi.org/10.3390/foods12244383

-Applied Sciences 11 (2021) 7078. https://doi.org/10.3390/app11157078

-Food Chemistry 268 (2018) 602–610. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.06.093.

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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