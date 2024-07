Meleo (M5s)-De Santis (CR), amministrazione lontana da periferie

“Il bilancio di Gualtieri conferma il DNA di questa amministrazione: totalmente concentrata sulla gestione delle risorse piovute su Roma per le grandi opere, e invece lontana dalla gestione delle attività ordinarie, soprattutto nelle periferie, che appaiono dimenticate e abbandonate spesso al loro destino.

Come rappresentato sovente da tutte le amministrazioni municipali, che lamentano carenza di risorse tanto economiche quanto di personale, in barba al decentramento tanto decantato nei convegni ma poco praticato nei fatti. che lamentano carenza di risorse tanto economiche quanto di personale, in barba al decentramento tanto decantato nei convegni ma poco praticato nei fatti.

Risultato, la città continua a vivere in uno stato di degrado trasversale, per sporcizia e sterpaglie che invadono larga parte dei quartieri della città. Per non parlare di settori come la scuola e il sociale che vengono sacrificati dal punto di vista degli investimenti, i quali non risultano sufficienti a coprire l’aumento della domanda di questi servizi.

Non vorremmo che questa impostazione segni una distanza dai reali problemi dei cittadini, che attenderanno più o meno pazientemente il completamento dei cantieri, ma che nel frattempo richiedono servizi adeguati e un contesto di vivibilità che in questi quasi 3 anni non ha segnato miglioramenti.

Per questi motivi non voteremo favorevolmente questo bilancio, sia nel merito della manovra, ma anche nel contesto generale di una città che con questa amministrazione vive ogni giorno di più contraddizioni di carattere sociale e un divario sempre più ampio tra centro e periferie”.

Così in una nota i capigruppo M5S e Lista Civica Raggi in Assemblea Capitolina, Linda Meleo e Antonio De Santis.

