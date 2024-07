Meleo, De Santis (M5s-LcR): “Gualtieri risponde con la propaganda alla sfiducia dei cittadini”

Questa affermazione è palesemente falsa e smentita dai fatti. Non solo sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione di una parte dei binari e degli scambi sulla linea Metro A, ma soprattutto sono state indette tutte le gare necessarie per utilizzare il maxi-investimento di 425 milioni di euro, ottenuto dal Governo, per le linee Metro A e B.

Questi fondi sono così suddivisi: 184 milioni di euro per le banchine di galleria, impianti antincendio e adeguamenti dell’alimentazione elettrica;

oltre 134 milioni di euro per la fornitura di 14 treni per le linee A e B; 66 milioni di euro per la manutenzione straordinaria del materiale rotabile; 36 milioni di euro per il rinnovo del materiale rotabile sulla tratta Anagnina-Ottaviano; circa 5 milioni di euro per un sistema di controllo del traffico treni e pannelli informativi per gli utenti.

In sostanza, ciò che Gualtieri definisce “immobilismo della Giunta precedente” non è altro che il complesso e invisibile lavoro necessario per avviare i lavori di cui oggi si vanta. Si tratta di meccanismi e procedure di gara pubbliche che, dopo tre anni di amministrazione, dovrebbe conoscere bene.

Suggeriamo quindi al Sindaco maggiore eleganza nelle sue affermazioni e meno propaganda: i video trionfalistici ormai non convincono più nessuno.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s, e Antonio De Santis, capogruppo della Lista Civica Raggi, entrambi membri dell’Assemblea Capitolina.