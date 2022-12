Meleo-Della Casa: “Ripristinare condizioni di sicurezza e decoro all’IC via Tedeschi”

“Le immagini che giungono dall’IC via Tedeschi, plesso Andrea Torre, sono a dir poco inquietanti.

I gradini di accesso all’edificio risultano ormai impraticabili e pericolosi, con elevato rischio per l’incolumità degli operatori scolastici e dei bambini che frequentano l’istituto in questione.

A tal proposito, assieme alla collega municipale Roberta Della Casa, abbiamo ritenuto opportuno inviare una nota congiunta di sollecito alla Direzione del Municipio IV affinché effettui celermente tutti gli interventi di messa in sicurezza essenziali per tutelare dipendenti e studenti ed esegua finalmente la manutenzione ordinaria di cui l’istituto necessiterebbe.

Ringraziamo il neocostituito Comitato di Quartiere Amici del Parco Andrea Campagna per averci segnalato una vicenda che rischia di mettere a repentaglio la salute del personale scolastico e degli studenti coinvolti e sulla quale il Municipio IV non può e, soprattutto, non deve continuare a fare orecchie da mercante”.

Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo capitolina del M5S Linda Meleo e la consigliera M5S del Municipio IV Roberta Della Casa.