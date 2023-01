Meleo-Festa (M5s): “Amianto e lavori fermi a scuola Badini”

“Lavori alla scuola Badini: al Municipio I si ripete il vizio di tacere.

I genitori sono ormai furiosi perché a settembre i bambini e le bambine sono stati spostati in un’altra scuola per dei lavori che non sono mai iniziati.

Un ritardo di cui hanno avuto notizia solo a dicembre (e solo per caso) e che è dovuto alla scoperta di amianto (e anche questo, l’hanno saputo solo per caso). Da allora non hanno ricevuto alcuna certificazione della rimozione dell’amianto; e solo oggi, 31 gennaio, vengono informati in Commissione Scuola dall’assessora Sermoneta che i lavori, se mai inizieranno, non finiranno in questo anno scolastico, come invece erano le iniziali rassicurazioni. I bambini quindi continueranno a frequentare una scuola a loro estranea anche l’anno prossimo. Neanche a dirlo, pure questo si è saputo per caso.

Siamo solidali con i genitori della Badini, che a questo punto hanno perso qualunque fiducia nel loro Ente di prossimità, non trovando né la trasparenza né la condivisione che dovrebbero essere precondizioni di qualunque rapporto tra Amministrazione pubblica e cittadini. E non sono gli unici: i lavori sono fermi anche alla Franchetti, alla Cairoli, all’asilo I Coccetti…”

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea capitolina, e Federica Festa, capogruppo M5S al Municipio I.