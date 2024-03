Meleo-Festa (M5S): “No tensostruttura a Termini, chiederemo incontro a Prefetto”

“Questa amministrazione, non avendo una visione complessiva né soluzioni durature, propone il tendone per chi non ha casa. E lo vuole mettere nel posto peggiore: a Termini, dove per il Giubileo si intende realizzare una tensostruttura per i senza fissa dimora”.

Così in una nota la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e la capogruppo del M5S in I Municipio Federica Festa.

“I residenti e i commercianti – prosegue la nota – sono già provati, perché la vivibilità del quadrante Esquilino-Castro Pretorio è compromessa da delinquenza, spaccio e prostituzione. Aggiungere una struttura simile non solo non risolverebbe il problema dei senzatetto, ma rischierebbe di aggravare le condizioni già critiche di questa zona. Chiederemo un incontro al Prefetto per rivedere questa proposta e studiare un’alternativa meno impattante”.

