Meleo-Festa (M5s): “Piove in nuova sede Mercato dei Fiori al Centro Carni, dare strutture adeguate”

“Piove sul bagnato: purtroppo è il caso di dirlo per i 70 operatori del Mercato dei Fiori, che stamattina hanno trovato la loro nuova sede invasa dall’acqua piovana.

Costretti a lasciare la loro collocazione storica di via Trionfale per problemi strutturali, dal 2 novembre sono stati ricollocati provvisoriamente in un padiglione del Centro Carni sulla Palmiro Togliatti. Un trasloco imposto con poco preavviso, in locali angusti e fatiscenti, senza che sia stato fatto alcun intervento di ristrutturazione.

A nulla sono valse le rimostranze degli esercenti e di chi, come noi, cerca di sostenerli e dar loro visibilità. Puntualmente, le ultime piogge hanno causato vistose infiltrazioni d’acqua nel padiglione, dimostrando che gli operatori avevano ragione.

Ancora una volta, ci uniamo alle loro proteste e chiediamo una struttura delle giuste dimensioni, ben attrezzata e salubre: una sede, insomma, degna di chi lavora in una Capitale europea”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea capitolina, e Federica Festa, capogruppo M5S al Municipio I.