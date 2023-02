Meleo (M5s): “Bilancio molto deludente, nei servizi e negli investimenti mancano risposte e visione del futuro”

“Quello proposto da questa amministrazione è un bilancio deludente. Siamo consapevoli delle problematiche legate a fattori esogeni come inflazione, carovita, costo dell’energia; ma non possono farci transigere sulle insufficienze nei servizi resi al cittadino, sulle scarse politiche verso i redditi medio-bassi, sulla trascuratezza nei confronti dell’edilizia popolare, fatti salvi alcuni progetti lanciati dalla nostra amministrazione.

Manca, più in generale, una visione del futuro della città e di come farla crescere: in questo bilancio è assente una concezione di sviluppo economico, di città dei 15 minuti, di sicurezza. E lasciano perplessi soprattutto gli investimenti, carenti in generale, se non addirittura assenti per alcuni Municipi.

In definitiva questo bilancio è un documento confusionario, che affonda la città, approvato velocemente in Giunta ma poi discusso in Aula dopo più di due mesi. La nostra città può, e deve, avere di meglio da chi la amministra”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina.