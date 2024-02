Meleo (M5S): “Consiglio di Stato conferma bontà nostro lavoro su Atac”

“Grande soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato in favore della proroga del contratto di servizio Atac, fatta da noi nel 2018. Dopo il Tar in primo grado, anche il secondo grado di giudizio conferma la bontà del nostro percorso. Il nostro lavoro era mirato a far rimanere in mano a Roma Capitale il trasporto pubblico locale. “Grande soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato in favore della proroga del contratto di servizio Atac, fatta da noi nel 2018. Dopo il Tar in primo grado, anche il secondo grado di giudizio conferma la bontà del nostro percorso. Il nostro lavoro era mirato a far rimanere in mano a Roma Capitale il trasporto pubblico locale.

Risultato raggiunto con il concordato preventivo in continuità, la chiusura di due bilanci in utile, il rinnovo di parte della flotta e l’assunzione di più autisti. Auspico che questa sentenza faccia scuola, dal momento che l’AGCM ha da poco fatto ricorso contro il rinnovo dell’affidamento in house approvato pochi mesi fa dall’amministrazione Gualtieri. Il trasporto pubblico è un settore delicato e strategico e come tale deve rimanere patrimonio di tutti”.

Così in una nota la capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, Linda Meleo.