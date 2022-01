Meleo (M5S): “Progetto Atac su riciclo vince premio europeo, grande soddisfazione”

“Il progetto ‘+Ricicli+Viaggi’ ha fatto vincere ad Atac e a Roma Capitale il premio ‘Digitalization’ agli Innovation in Politics Awards 2021, concorso europeo dedicato ai progetti politici più creativi.

+Ricicli+Viaggi è un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Raggi e avviata tre anni fa. Abbiamo posizionato delle macchinette compattatrici in otto stazioni delle metro romane: qui i cittadini potevano conferire le proprie bottiglie in PET e ricevere in cambio un bonus spendibile in biglietti Atac. Così siamo riusciti a far riciclare correttamente più di 6 milioni di contenitori in plastica, una cifra enorme se consideriamo anche la frenata imposta dalla pandemia.

Ringrazio Atac e tutti i partner che hanno reso possibile il progetto. Insieme abbiamo dimostrato che Roma non è solo antichità, è anche saper inventare un futuro migliore”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo in Assemblea capitolina del M5S.