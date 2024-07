Meleo (M5s), sbagliato non ascoltare commercianti su lavori metro Spagna

Manifestiamo pieno sostegno alle sacrosante rivendicazioni dell’Associazione dei Commercianti del Centro storico riguardo ai pur necessari lavori di riguardo ai pur necessari lavori di riqualificazione e ristrutturazione della stazione Metro A di piazza di Spagna

Peccato che i commercianti non siano stati minimamente interpellati in merito alla vicenda, pur avendo richiesto di essere sentiti non hanno infatti mai ricevuto alcuna risposta. Addirittura varie loro proposte, avanzate dal Presidente dell’Associazione David Sermoneta,

sono rimaste inascoltate; quali, a titolo di esempio, prima fra tutte l'apertura di vicolo del Bottino seppure a carreggiata ridotta per consentire l'utilizzo del parcheggio del Galoppatoio altrimenti inservibile per migliaia di utenti, come anche l'apertura dei varchi ZTL o l'istituzione di navette che colleghino il Tridente con le zone attigue.

Sebbene i lavori di riqualificazione della stazione di Spagna siano assolutamente imprescindibili in vista della buona riuscita del prossimo Giubileo, Sindaco e Assessore competente probabilmente hanno sbagliato tempi e metodo,

in quanto i commercianti capitolini rappresentano un caposaldo fondamentale del tessuto produttivo del nostro territorio: andavano ascoltati e questo non è stato fatto, sarà quindi mia cura incontrarli per manifestare loro tutta la mia solidarietà e tentare di arrivare a una soluzione condivisa”.

Così in una nota la capogruppo del M5S in Assemblea capitolina Linda Meleo.

