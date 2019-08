Meleo, nessun blocco prolungamento metro C. Linea arriverà sino a Piazza Venezia

“In merito a indiscrezioni stampa riguardo l’interruzione dei lavori per il prolungamento della metro C fino a piazza Venezia voglio precisare che non c’è alcun blocco nella prosecuzione dell’opera. Intenzione dell’Amministrazione è quella di andare avanti come programmato. Per questo motivo Roma Metropolitane, a inizio luglio, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) il progetto definitivo per la costruzione delle due gallerie fino a Piazza Venezia, in modo da ottenere i fondi necessari alla loro realizzazione.

“Parlare quindi di blocco appare totalmente fuori luogo. Stiamo lavorando per reperire i finanziamenti necessari in sinergia con il MIT, così come gli uffici preposti stanno analizzando e procedendo alla stesura di tutti gli atti amministrativi secondo un preciso indirizzo politico espresso anche in una delibera d’Assemblea capitolina: andare avanti con la realizzazione della metro C fino a Piazza Venezia”.

Così in una nota l’Assessore alla Città in movimento di Roma Capitale, Linda Meleo.