Memoria antifascista a 80 anni dall’eccidio nazifascista di Sabbiuno di Paderno (Bologna) 

“[…]”. “Anche il loro è un esercito. Un esercito in borghese. Ma stiamo attenti, eccellentissimi Padri, che quando un esercito è in borghese, è un esercito di popolo e cor popolo, ce se sbatte sempre er grugno.”

(Discorso di Monsignor Colombo da Priverno [Nino Manfredi] – Giudice del Tribunale Ecclesiastico della Sacra Consulta, tenuto durante il Processo ai patrioti risorgimentali Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti, condannati a morte e ghigliottinati, in Via dei Cerchi a Roma, il 24 Novembre 1868 – nel Film del 1977 “In Nome del Papa Re”, diretto dal regista Luigi Magni)

“Ora, vedete, amici, della verità di questa concezione sociale così ricca, la resistenza fu la prova più eloquente. Anche senza saperlo quegli uomini che durante il ventennio si erano sacrificati per resistere al fascismo, e che durante gli ultimi due anni erano accorsi da tutti i ceti e da tutti i centri, dagli atenei e dalle officine, dai casali di campagna e dalle case cittadine, dalle caserme e dai conventi a rincontrarsi in montagna per far la guerra al fascista e al tedesco, obbedirono nel loro cuore a questo binomio: giustizia e libertà. Volevano la libertà per sé, ma volevano la libertà per tutti: sentivano che la libertà non può esservi per nessuno in una società dove non è garantita a tutti la ugual dignità sociale ed economica, cioè la giustizia.”

(Piero Calamandrei, Discorso in occasione della celebrazione del Decimo Anniversario della vittoria della Resistenza antinazifascista, Forlì, 25 Aprile 1955)

La Storia della nostra Resistenza e della Lotta di Liberazione Nazionale contro il nazifascismo è costellata di accadimenti che – come spesso ho scritto – sono e restano sconosciuti ai più, rimanendo confinati nei territori in cui sono avvenuti. Ma, pur non avendo conosciuto una risonanza nazionale (come le stragi nazifasciste di Marzabotto, di Sant’Anna di Stazzema o delle Cave Ardeatine) sono fatti che hanno segnato – e continuano a segnare – la vita degli abitanti di quei territori.

Di uno di questi avvenimenti – l’eccidio nazifascista di Sabbiuno di Paderno (Bologna) avvenuto il 14 Dicembre del 1944 e costato la vita a 36 antifascisti e partigiani del luogo – scrivo qui poiché la Memoria non ha confini e deve portare – come in effetti porta – alla luce anche i fatti poco noti, perché anch’essi concorrono ad ampliare la conoscenza di un periodo tragico della nostra Storia dal quale è però nato – grazie alla lotta di resistenza, prima di pochi poi della maggioranza del popolo italiano, il riscatto morale e politico del nostro Paese; lotta e riscatto che hanno originato la Repubblica democratica e la nostra Costituzione repubblicana, che da diversi anni resite ai colpi di chi vorrebbe modificarla, così snaturando non solo la natura democratica del nostro Paese, ma la Memoria di tutti quelli e quelle che – come i 36 di Sabbiuno di Paderno – hanno combattuto e sono morti / morte per regalarci la possibilità (che loro non hanno avuto) di “essere e fare” in piena libertà.

Ma addentriamoci ora in questa storia.

Il Contesto: nell’Agosto del 1944, dopo aver completato la liberazione dell’Italia Centrale, le truppe alleate avevano lanciato l'”Operazione Olive” per tentare lo sfondamento della Linea Gotica. Le forze della Resistenza presenti a Bologna, incoraggiate dai successi dell’esercito alleato, si preparavano all’insurrezione in appoggio allo sfondamento del fronte, allora ritenuto imminente. A questo scopo, fra il Settembre e l’Ottobre 1944, i partigiani avevano stabilito diverse basi operative in città. Il 7 Novembre i tedeschi scoprirono e attaccarono una base partigiana situata in Via del Macello (zona del Cavaticcio), e scoppiò un durissimo scontro, noto come la ‘Battaglia di Porta Lame’.

Nel frattempo, a fine Ottobre 1944, l’offensiva alleata si era esaurita e nell’inverno fra il 1944 e il 1945, il fronte di guerra si era stabilmente assestato lungo la Linea Gotica sull’Appennino a meno di 20 chilometri da Bologna. Con un suo Proclama del 13 Novembre 1944, Harold Alexander, Comandante in capo delle forze alleate nel Mediterraneo richiedeva alle forze della Resistenza, basate nell’Italia settentrionale, la cessazione delle operazioni su vasta scala e l’attestarsi su posizioni difensive.

La stasi dell’avanzamento alleato creò le condizioni adatte per un inasprimento della repressione da parte delle forze fasciste e naziste contro quelle della Resistenza. Nei mesi successivi, le forze nazifasciste – avvalendosi di spie infiltrate, confessioni estratte sotto tortura e di prigionieri usati come esche – procedettero all’uccisione dei partigiani identificati e all’attacco delle basi della Resistenza in città, che culminarono in violenti scontri, fra cui spicca la battaglia della Bolognina del 15 Novembre 1944. I partigiani superstiti si videro così costretti ad uscire dalla città e tornare nelle basi operative della campagna.

L’eccidio: “tra il 5 e il 7 dicembre 1944 su indicazione di alcune spie reparti nazisti e fascisti operarono due ampi rastrellamenti nella zona di Anzola Emilia e di Amola di Piano (San Giovanni in Persiceto): numerosi partigiani e supposti favoreggiatori sono fermati, condotti presso la sede del comando SS di via de Chiari e, a seguito degli interrogatori, reclusi presso San Giovanni in Monte. Dopo quest’ennesimo e consistente afflusso di prigionieri nelle carceri di Bologna, il comando cittadino della Polizia di Sicurezza tedesca, ormai consapevole del prossimo arrivo degli eserciti alleati e dell’inevitabile abbandono della città da parte delle forze armate tedesche, inizia una sistematica operazione di svutamento delle carceri e di silenziosa eliminazione dei prigionieri politici in essa detenuti, che si protrae fino all’aprile 1945 toccando diversi luoghi della prima periferia della città, fra cui Sabbiouno di Paderno.

Numerosi rastrellati vengono prelevati dal carcere e deportati presso i campi di Mauthausen e Gries, mentre alcune donne e anziani sono liberati. Parte dei rastrellati ad Amola e Anzola Emilia, insieme ad altri partigiani detenuti della 7. Brigata Garibaldi Gap Gianni (fra cui Vincenzo Toffano “Terremoto” e Dante Drusiani “Tempesta”) e di altre brigate operanti nella provincia di Bologna la mattina del 14 dicembre 1944 sono prelevati da un ufficiale delle SS tedesche – così come riportato dal registro del carcere – e condotti fuori porta San Mammolo nella prima collina bolognese a sud della città. Percorrono 8 chilometri inerpicandosi a piedi fino a raggiungere i calanchi di Sabbiuno di Paderno: località pressoché disabitata e limitrofa al fronte di guerra, caratterizzata da un ripido crinale argilloso. All’altezza di una piccola casa colonica i prigionieri – il cui numero resta imprecisato, ma fra i quali sono stati identificate 36 vittime – vengono schierati sull’orlo del calanco e qui uccisi a colpi di mitragliatrice.

I corpi dei colpiti rotolano lungo i fianchi della collina verso il Reno, trovando sepoltura naturale nel fondo del calanco e col tempo sono occultati dal friabile terreno e dalla neve. La medesima sorte tocca ad un secondo gruppo di prigionieri – 22 dei quali identificati – prelevati da San Giovanni in Monte il 23 dicembre 1944. Vedendo i prigionieri allontanarsi a piedi verso l’Appennino in direzione del fronte molti immaginano si tratti di prigionieri utilizzati come lavoratori coatti per realizzare opere belliche. Quasi nessuna pubblicità viene infatti data dalle autorità naziste e fasciste alle due esecuzioni: in merito alla prima fucilazione viene diffuso a fine dicembre 1944 un manifesto murario (di cui non è stata conservata copia) contenente i nomi di 24 partigiani bolognesi giustiziati, senza però specificare il luogo dell’esecuzione; la seconda strage avviene invece nel più assoluto riserbo. Il numero esatto delle vittime non risulta certo anche perché i resti di molti uccisi restano semisepolti nei calanchi per mesi, prima che la strage e il luogo dell’esecuzione siano individuati nel dopoguerra.

Nei primi giorni di agosto del 1945, su iniziativa dell’Anpi bolognese e grazie alle indicazioni fornite dal partigiano Bruno Tura – testimone della fucilazione del 14 dicembre 1944, ma arrestato e deportato in campo di concentramento subito dopo i fatti, inizia la complessa opera d’esumazione delle salme all’interno del calanco. Il numero e l’identità delle vittime sono solo in parte ricostruiti, identificando 58 nomi grazie anche all’utilizzo dei registri del carcere e al ritrovamento di una lista in possesso del vicequestore Agostino Fortunati. Nel 1973 sul luogo dell’eccidio è stato edificato un complesso monumentale a ricordo dei caduti: una suggestiva installazione simbolicamente dedicata ai 100 partigiani fucilati a Sabbiuno di Paderno.” (Fonte: Atlante delle Stragi Nazifasciste in Italia).

Questa Nota è stata resa possibile anche dalla Scheda che nell’Atlante delle Stragi Nazifasciste in Italia, voluto dall’ANPI Nazionale, ricorda e descrive l’eccidio nazifascista di Sabbiuno di Paderno. Nella Scheda – che potete leggere integralmente qui: https://www.straginazifasciste.it/wp-content/uploads/schede/Sabbiuno%20di%20Paderno%201944.12.14.pdf – per ognuno di quei 36 partigiani fucilati sono riportate delle brevi note biografiche; insieme ad altre interessanti note sui responsabili tedeschi e fascisti dell’eccidio che, ancora una volta, dimostrano come i primi e i secondi andassero “d’amore e d’accordo” quando si dovevano ammazzare partigiani e civili.

