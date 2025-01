Memoria costituzionale: 1° Gennaio 2025. È Viva la nostra Costituzione

“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità.” (Piero Calamandrei, Giurista e Padre Costituente)

“Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi.” (Sandro Pertini, Presidente della Repubblica, Messaggio di fine anno agli italiani, 1979)

25 Giugno 1946, Palazzo Montecitorio riapre per la prima Seduta dell’Assemblea Costituente, eletta il 2 Giugno del 1946 e composta da 556 Deputati tra cui 21 Deputate, i Padri e le Madri Costituenti

[22 dicembre 1947. Seduta antimeridiana dell’Assemblea Costituente.]

Presidente Terracini: L’ordine del giorno reca: Votazione finale a scrutinio segreto della Costituzione della Repubblica italiana.

Al termine degli Interventi, il testo della Costituzione, come elaborato e presentato all’Assemblea dalla “Commissione dei 75” (che aveva preso vita il 15 Luglio del 1945) e come discusso ed emendato nella Plenaria dell’Assemblea Costituente, viene messo in votazione.

Presidente Terracini: Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti…… 515

Maggioranza………….. 258

Voti favorevoli……….. 453

Voti contrari……………. 62

(L’Assemblea approva).

L’Assemblea si leva in piedi — Vivissimi, generali, prolungati applausi cui si associano i giornalisti delle tribune della stampa — Si grida: Viva la Repubblica! — Nuovi, prolungati applausi).

27 DICEMBRE 1947

“Presentata il 23 corrente, è avvenuta oggi a Palazzo Giustiniani, la firma dell’atto di promulgazione della nuova Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. Il testo sarà pubblicato domani 28 dicembre in un numero speciale della “Gazzetta Ufficiale” ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1948.” (Agenzia. Ansa, 27 dicembre 1947, ore 18.40).

27 Dicembre 1947, alla presenza di Alcide De Gasperi (nella foto, il primo a sinistra) e di Umberto Terracini (ultimo a destra), il primo Presidente della Repubblica Italiana, Enrico De Nicola, firma il testo originale della Costituzione.

Nota: i tre Originali della Costituzione si trovano: il primo presso l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, il secondo presso l’Archivio Storico della Camera dei Deputati e il terzo presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma.

Il 1° Gennaio 2025, la Costituzione della Repubblica Italiana ha compiuto esattamente 77 anni ed è ancora la “Legge Superiore” del nostro Paese.

Scriveva Marco Aurelio, Filosofo e Imperatore romano, che “Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza”.

Dunque – se vogliamo dimostrare quanto valiamo, dobbiamo dare importanza alla nostra Costituzione, che – come scriveva Piero Calamandrei – “non è una carta morta, ma una carta di centomila morti”.

Quella Carta dobbiamo tenerla stretta e difenderla, come Lei ha difeso e dato corpo, in tutti questi anni, alla nostra Democrazia e ai nostri Diritti e continua a farlo egregiamente.

E’ VIVA LA NOSTRA COSTITUZIONE!

