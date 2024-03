Memoria Costituzionale: gli Articoli della Carta raccontati da Influencer e Creativi

Ci sono tanti modi di raccontare gli Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, che, il 1° Gennaio 2024, ha compiuto 76 anni (ma non li dimostra). Ma quello voluto dal Presidente della Repubblica, Sergio Matarella, e proposto il 13 marzo ad Influencer e Creativi, in un incontro al Quirinale, è senza dubbio originale e raggiunge certamente una fretta di società che magari non conosce e maneggia la Carta Costituzionale come sarebbe per loro utile e per la Repubblica (che poi siamo tutti noi) auspicabile e necessario, soprattutto di questi tempi.

Ad ognuno degli Influencer e dei Creativi coinvolti la spiegazione, a loro modo, di un Articolo della Carta (il primo Articolo lo ha spiegato il Presidente Mattarella). Sotto li trovate indicati in un pezzo apparso ieri sul Quotidiano La Stampa, di Torino.

Qui la diretta dal Quirinale: https://www.youtube.com/watch?v=qkqAJoVFQJA .

Mattarella e i creator di Youtube: al Quirinale la “Costituzione in Shorts”

Oggi alle 16,30 una conversazione tra il Capo dello Stato e 12 giovani creatori di contenuti digital, scelti da lui personalmente, sul significato e l’attualità della Costituzione italiana

GRAZIA LONGO 13 Marzo 2024 alle 09:00

In che modo i giovani parlano della nostra Costituzione? E con quali modalità comunicano le loro considerazione agli altri giovani?Lo scopriremo oggi pomeriggio al Quirinale, grazie a «La Costituzione in Shorts», un’iniziativa voluta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Si tratta di una conversazione, a partire dalle ore 16.30, tra il Capo dello Stato e 12 creator di YouTube (scelti da lui personalmente) sul significato e l’attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana.

Il Presidente Mattarella, dopo aver ascoltato gli interventi di ciascun creator, spiegherà agli ascoltatori il significato del primo articolo della nostra Costituzione. La conversazione, moderata dall’artista Fabio Rovazzi, sarà trasmessa in diretta sui canali YouTube di alcuni partecipanti e su quello della Presidenza della Repubblica.

Gli Shorts sono video della durata massima di 60 secondi, realizzati in formato verticale, che è possibile creare con il proprio smartphone. Grazie alla loro breve durata, questi video riescono a veicolare il messaggio in maniera semplice, diretta e chiara.

Tutti gli Shorts realizzati verranno pubblicati in una playlist dedicata sul canale YouTube del Quirinale. Ecco i creator che converseranno con il Presidente Mattarella: Marcello Ascani, Lorenzo Baglioni, Virginia Benzi (Quantum girl), Giuseppe Bertuccio D’Angelo (Progetto Happiness), Elia Bombardelli, Loretta Grace (Grace on your dash), gli Heimi (Gianluca David Baroni, Alice Caimi, Camilla Caimi, Francesca Pivari, Pietro Pettenghi), Giulia Lamarca, Lokman, Pietro Michelangeli, Olimpia Peroni (Fanpage.it), Eleonora Tani (The Lady).

Ognuno di loro commenterà un articolo della Costituzione italiana.

Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Interviene Marcello Ascani nickname: @marcelloascani. Nato a Roma, ha 26 anni. Ha conseguito il diploma al liceo artistico. È uno youtuber e influencer tra i più seguiti in Italia. La sua attività su YouTube è iniziata nel 2012, quando ha iniziato a condividere le sue esperienze di viaggio, istruzione e finanza personale.

Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Parla Grace On Your Dash nickname @graceonyourdash. Il suo vero nome è Loretta Grace, ha 29 anni ed è nata nata ad Atri (TE), ha 29 anni. È un’attrice, cantante e make-up artist italo-africana, seguita sul web da circa un milione di followers. Su Youtube è ad oggi una delle make-up artist più note e attente alla tematica dell’inclusività a tutti i livelli.

Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Osservazioni di Lorenzo Baglioni nickname: @LorenzoBaglioni. Nato a Grosseto ha 37 anni, una laurea in matematica e un dottorato nella stessa materia. Ex docente, Baglioni è conosciuto come cantante, autore, presentatore e attore. Dal 2015 produce contenuti per il web, che contano più di 100 MLN di7visualizzazioni.

Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Interviene Quantum Girl nickname: @physicsvivi. Virginia Benzi, è di Genova, ha 27 anni. È laureata in Fisica. Sui social è una divulgatrice scientifica: parla di scienza per avvicinare il pubblico all’argomento. È una delle ambasciatrici della @generazionestem, prima community dedicata alle donne nel mondo delle discipline scientifiche.

Articolo 10. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. A cura di Lokman Mouatamid nickname: @Lokman. È originario del Marocco, ha 36 anni e vive in provincia di Brescia. Grafico e animatore 3D, Lokman si dedica alla creazione di video che combinano l’animazione con gli eetti speciali. È fondatore di Lokman, video e media company.

Articolo 11. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Spiega Progetto Happines. nickname: @ProgettoHappiness. Il vero nome è Giuseppe Bertuccio d’Angelo, è originario di Messina ma milanese d’adozione, ha 29 anni. È laureato in Economia. Si è fatto conoscere su Youtube con una serie di reportage sulla ricerca della felicità.

Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Interviene Olimpia Peroni nickname: @Fanpage.it. È una creator di Fanpage.it. Guidata da una grande passione per la scrittura, ha un talento innato per la divulgazione su diversi temi, dalla storia all’attualità, dalla cultura ai cambiamenti della società, stimolando riflessione e punti di vista diversi.

Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Parla heimi.saluteeprevenzione. nickname: @heimi. Saluteeprevenzione. È un team di professionisti in campo sanitario di Milano composto da: Camilla Caimi – Medico, Gianluca David Baroni – Medico, Alice Caimi – Assistente Sociale Francesca Pivari – Biologa nutrizionista Pietro Pettenghi – Fisioterapista. Sui social promuovono salute e prevenzione per migliorare la qualità di vita.

Articolo 34. La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Osservazioni di Elia Bombardelli nickname: @EliaBombardelli. È originaria di Trento, ha 35 anni. Insegna matematica alle scuole superiori e tiene parte di un corso all’Università Bocconi. Come content creator realizza video e materiali multimediali di supporto alla didattica, alcuni per l’editoria scolastica e altri per i suoi canali social.

Articolo 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. A cura di The Lady nickname: @thelady. Si tratta di Eleonora Tani, di origini romane, ha 31 anni. È laureata in Scienze della Comunicazione. Su YouTube consiglia acquisti di abiti e cosmetici, rivolgendosi a “ragazze comuni”, lontane dalle bellezze stereotipate. Nei suoi messaggi è data grande attenzione ai temi dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment femminile.

Articolo 48. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. Commenta Giulia Lamarca nickname: @giulialamarca. É originaria della provincia di Torino, ha 34 anni. È laureata in Psicologia. Un incidente, undici anni fa, l’ha costretta su una sedia a rotelle. Da allora è diventata travel blogger, scrittrice e mamma. Sui social, racconta la sua passione per i viaggi, che la porta alla scoperta del mondo insieme al marito e alla figlia.

Articolo 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. A cura di Pietro Michelangeli nickname: @PietroMichelangeli. Ha 26 anni e sui social è uno degli informatori più seguiti in Italia per il settore finanza e risparmio. Sui suoi canali parla in particolare di finanza personale, in modo semplice e pratico.

(Fonte:www.lastampa.it/politica/2024/03/13/news/mattarella_costituzione_incontro_creator_youtube-14142013/):

