Memoria di Giugno 1940: la guerra, Alberto Sordi e i nazisti a Parigi

“No dico? Cosa c’entra questo? E alora? Senti un po’. Visto che parli così, Mi te disi proprio un bel nient! Hai capito? Facia de merda! (il soldato lombardo Giovanni Busacca, figlio di NN, [Vittorio Gassman] così risponde all’Ufficiale tedesco che lo interroga sull’ubicazione di un ponte di barche che gli italiani stanno allestendo per passare all’offensiva. La scena è nel film “La Grande Guerra”, 1959, diretto da Mario Monicelli).

Nello stesso film, Alberto Sordi (il soldato romano Oreste Iacovacci) dopo la fucilazione di Gassman, con il quale era stato catturato, così si rivolge all’Ufficiale tedesco: “Ma che siete matti! Ma che s’ammazza così la gente! E mo’ chi ve lo dice ‘ndò sta er ponte de barche, lo sapeva solo lu. Io nun so niente”.

E anche lui sarà fucilato.

******

“Signor Colonnello, è successa una cosa incredibile, i tedeschi si sono alleati con gli americani!” (il Sottotenente Innocenzi Alberto [Alberto Sordi] nel Film “Tutti a Casa”, del 1960, diretto da Luigi Comencini)

*****

Il grande Alberto Sordi (1920-2003) di guerre – sullo schermo – ne ha fatte almeno un paio. La guerra vera. invece, l’Albertone nazionale, l’ha solo sfiorata ed è stato proprio lui in una trasmissione televisiva a raccontarlo. Sordi ha, infatti, raccontato che, nel Giugno del 1940 faceva parte della Banda dell’81° Regimento di Fanteria, acquartierato nella Caserma di Viale Giulio Cesare, a Roma, dove una lapide ricorda l’assassinio, lì avvenuto il 3 Marzo del 1944, di Teresa Talotta Gullace ad opera di un milite tedesco del PolizeiRegiment Bozen. Bene. Un giorno la Banda militare viene comandata di accompagnare in musica il Reparto militare alla Stazione dove un convoglio militare lo avrebbe portato oltre frontiera a Mentone, per combattere contro i francesi. Arrivati alla Stazione – raccontava ancora Sordi – la Banda Militare viene fatta anch’essa salire sul Convoglio e i musicisti – nel frattempo affannosamente ricercati, a Roma, dalla Polizia Militare – si ritroveranno in Francia, a Mentone, e verranno scoperti da un Generale italiano ad ingannare il tempo facendo il bagno sulla spiaggia. Per questo saranno immediatamente rimpatriati e Sordi non ha raccontato come questa storia finì una volta rientrati in Italia e a Roma.

La “pugnalata alle spalle”

Fin qui il racconto di Sordi. Ma quella scatenata dell’Italia fascista, nel Giugno del 1940, contro la Francia e passata alla Storia come la “pugnalata alle spalle” tirata alla Francia, già sconfitta dai tedeschi, non fu una burletta, ma una guerra vera. L’Italia fascista attacca la Francia il 21 Giugno del 1940 quando, già da una settimana, i tedeschi sono arrivati a Parigi.

23 Giugno 1940, Parigi – Adolf Hitler con l’architetto Albert Speer (a sinistra) e lo scultore Arno Brecker al Trocadero di Parigi , sullo sfondo la Torre Eiffel

Alle 19.35 del 24 Giugno ‘40, a poco più di tre giorni dall’inizio dei combattimenti, Francia, Germania e Italia firmarono l’armistizio e le operazioni militari vennero fermate Toccò prima ai tedeschi e Hitler obbligherà i francesi a firmare l’Armistizio all’interno dello stesso vagone ferroviario dove – l’11 Novembre del 1918, al termine della Prima guerra mondiale – era accaduta la stessa scena, ma a parti invertite. Quel vagone ferroviario (la Carrozza Ristorante n. 2419D) – che i tedeschi lo porteranno con loro quando lasceranno la Francia e che, infine, le SS distruggeranno, facendolo saltare in aria ,nell’Aprile del 1945 – viene fatto uscire dal Museo dove era esposto, trasportato nella Foresta di Compiègne, posizionato nello stesso luogo di quel Novembre del ‘18 e al suo interno avverrà la firma dell’Armistizio. Era il 22 Giugno del 1940, un Sabato.

Il Vagone dell’Armistizio

Il vagone fu costruito nel 1914 a Saint-Denis come Carrozza Ristorante n. 2419D e fu operativo con questa funzione durante la Prima guerra mondiale nei Convogli della Compagnie Internationale des Wagons-Lits, nota per supervisionare il funzionamento dell’Orient Express. Nell’Agosto 1918 fu requisito dall’esercito francese e trasformato in Ufficio e Quartier Generale mobile del Maresciallo di Francia Ferdinand Foch: egli, comunque, cominciò a farne uso solo da Ottobre. L’8 Novembre Foch e rappresentanti delle potenze alleate e dell’Impero tedesco si incontrarono proprio nel vagone per discutere i termini della cessazione delle ostilità in Europa, infine accettate e rese ufficiali l’11 Novembre. Da allora il veicolo, fu detto “vagone dell’armistizio” o “vagone di Compiègne”.

Diversa sarà, invece, la storia della firma dell’Armistizio tra i francesi e l’Italia fascista. In un primo tempo, infatti, i francesi si rifiuteranno di firmare quell’Atto, sostenendo, non a torto, che la guerra tra Italia e Francia, di fatto, non c’era stata, ma saranno obbligati a farlo dai tedeschi. E dunque, alle 19,15 del 24 Giugno del 1940, i plenipotenziari francesi arrivarono a Roma, su un aereo militare tedesco, e a Villa Incisa (all’Olgiata) saràb firmato il Documento armistiziale.

Quell’’Atto e la conclusione di quella che lo Stato Maggiore italiano aveva pomposamente definito la “Campagna delle Alpi”, non fu, però, affatto onorevole per il fascismo ed il suo duce; al punto che Mussolini .- anche su pressione dei tedeschi – dovette ammorbidire le clausole armistiziali, proposte prima ai tedeschi che in gran parte non le approvarono, rinunciando a molte pretese territoriali e alla consegna della flotta da guerra francese.

La “Drôle de guerre”, la “strana guerra” franco-tedesca”

La firma dell’Armistizio di Compiegne pone la fine alla Drôle de guerre”, fra due eserciti che si osservavano, con qualche scaramuccia soltanto, dal settembre 1939, protetti l’uno dalla presunta inespugnabile Linea “Maginot”, l’altro dalla “Sigfrido”, erede dell’omonima barriera difensiva approntata da Hindenburg nella Prima guerra mondiale. Il Sitzkrieg durato otto mesi sul confine franco-tedesco viene infine rotto dal Terzo Reich, nazista che ripropone la Blitzkrieg (“guerra lampo”) adottata contro la Polonia, nel Settembre 1939, con un numero ben più consistente di truppe aviotrasportate e mezzi corazzati e un impiego ancora maggiore dell’aviazione.

Così la Francia viene occupata dai tedeschi che a Vichy istaurano il Governo collaborazionista guidato dal Generale Philippe Petain, eroe francese della Prima guerra mondiale. Gli italiani occuparono la parte Meridionale della Francia. L’occupazione si ebbe tra il 1940 e il 1943. Tale occupazione avvenne in due fasi: la prima nel Giugno del 1940 a seguito della capitolazione francese dopo la vittoriosa offensiva tedesca; la seconda, nel Novembre 1942, quando Hitler decise di occupare militarmente il suolo della Francia di Vichy (con l’”Operazione Anton”!).

Fine di un traditore

Alla fine della guerra, Pétain fuggì da Sigmaringen il 24 aprile 1945, poche ore prima che le truppe alleate entrassero in città, e si costituì alla frontiera svizzera, a Vallorbe. Il 26 fu consegnato alle autorità francesi. Fu accusato di tradimento e di collaborazione col nemico. Gli fu quindi intentato un Processo . Durante il Processo Pétain sostenne di essersi “sacrificato per la Francia”, asserendo che senza la sua azione l’intero territorio francese sarebbe finito nelle mani dei tedeschi, con conseguenze ancora peggiori per i cittadini. La linea della difesa non fu convincente ed egli venne condannato a morte, ma, contrariamente al suo Primo ministro, Pierre Laval, inviato rapidamente alla fucilazione, la pena fu commutata nel carcere a vita da Charles de Gaulle, in considerazione dell’età e perché pluridecorato al valor militare nella Prima guerra mondiale. A 89 anni fu imprigionato a Fort du Portalet, nei Bassi Pirenei dal 15 agosto al 16 novembre 1945. Fu quindi trasferito al Fort de Pierre-Levée di L’Île-d’Yeu. Sei anni dopo, l’8 Giugno 1951, il Presidente Auriol, informato che Pétain aveva poco da vivere, commutò la prigionia in ricovero in ospedale ma era troppo grave per essere trasferito in ospedale a Parigi; morì poche settimane dopo in un appartamento di Port-Joinville, la principale località di L’Île-d’Yeu, ricevendo – in punto di morte – il rifiuto da parte del governo francese alla sua richiesta d’accoglimento delle proprie spoglie presso l’ossario di Verdun. Il Maresciallo di Francia è stato quindi tumulato nel cimitero di Port-Joinville. Nel secondo dopoguerra Pétain divenne un simbolo per l’estrema destra francese, essendo il punto di riferimento non solo dei nostalgici del suo governo, ma anche dei giovani nazionalisti, fino alla guerra d’Algeria.

L’occupazione della Francia da parte dell’Italia avrà termine l’8 Settembre del 1943, con la proclamazione dell’Armistizio firmato cinque giorni prima a Cassibile (Siracusa) e molti militari italiani della Quarta Armata, di stanza nel Paese e in Corsica ,che erano scampati ai rastrellamenti tedeschi si uniranno ai partigiani francesi; mentre molti altri riuscirono a tornare in Italia e si unirono ai partigiani delle diverse Formazioni combattenti.

In Francia noi italiani non siamo stati tremendi come era accaduto in Yugoslavia con l’occupazione militare del 6 Aprile del 1942 e con la tristemente famosa Circolare 3C, emanata dal Generale Mario Roatta, Capo del SIM il Servizio Segreto Militare. Giù Capo del III Corpo D’Armata in Croazia e organizzatore dell’assassinio dei Fratelli Rosselli, avvenuto il 9 Giugno del 1937 a Bagnoles-de-l’Orne (Francia del Nord) ad opera dei fascisti francesi della Cagoule (”Gli Incappucciati”) Organizzazione segreta la cui storia è ancora secretata negli Archivi di Staro francesi. Circolare Roatta ben interpretata dal Generale Mario Robotti, Comandante dell’XI Corpo D’Armata, di cui è rimasta famosa una frase: “Qui si ammazza troppo poco!”. Dunque, stavolta “italiani, brava gente” pur essendo pur sempre stati una potenza militare occupante in accordo con i tedeschi e i collaborazionisti francesi di Wichy. (*)

****

Nota finale: occorre ancora ricordare – per la verità storica – che l’occupazione italiana della parte meridionale della Francia (1940-1943) fu meno dura di altre occupazioni di territori esteri che l’Italia fascista pose in essere nel corso del Secondo conflitto mondiale, fino alla proclamazione dell’Armistizio del Settembre 1943.

Se, infatti, è vero che nella fetta di Francia occupata gli italiani misero in funzione diversi Campi di Internamento e prigionia per i partigiani francesi e per coloro che venivano definiti “pericolosi per la sicurezza delle truppe”; nonché per i cittadini di Paesi stranieri in guerra con l’Italia (Sospello, a Nord di Nizza, Modane ed Embrun) è vero pure però che in diversi episodi i militari italiani si comportarono correttamente nei confronti della popolazione e degli ebrei presenti sul territorio, opponendosi alla consegna degli ebrei ai tedeschi e/o pretendendone, armi alla mano, la restituzione. Quando catturati dai nazisti.

Questo atteggiamento risoluto fu tenuto in primis dal Generale Mario Vercellino, Comandante in Capo della Quarta Armata italiana, stanziata in Francia e in Corsica, il quale tenne – e fece tenere ai militari sotto il suo comando – un atteggiamento corretto e rispettoso verso gli ebrei francesi che in massa (circa l’80% dei 300mila israeliti presenti, ad esempio, sul territorio della Repubblica di Wichy) si trasferirono nei territori occupati dagli italiani e, dopo la proclamazione dell’Armistizio, seguirono le truppe di Vercellino che tentavano di rientrare in Italia.

Questo atteggiamento “permissivo” degli italiani verso gli ebrei presenti in quei territori occupati venne stigmatizzato, con forza, dal Ministro degli Esteri tedesco, Von Ribbentrop. che protestò ufficialmente, a Palazzo Venezia, parlando direttamente con Mussolini, il quale allora, condividendo i rilievi mossi dal Ministro tedesco, nominò un Commissario Straordinario con il compito di risolvere la questione. E il Funzionario nominato, l’Ispettore di Polizia Guido Lospinoso (1885-1973) la risolse si, ma in controtendenza con gli ordini ricevuti direttamente dal duce, ovvero agevolando in tutti i modi la messa in salvo del maggior numero possibile di ebrei francesi.

—————

(*) Va ricordato che sia il Generale Roatta che il Generale Robotti al termine del Secondo conflitto mondiale, vennero inseriti i nella Lista dei crimi9nali di guerra presentata all’Italia dagli Yugoslavi, ma nessuno dei due venne mai consegnato alle Autorità Yugoslave per essere processato per i suoi crimini. Evidentemente la “guerra fredda” era già cominciata prima ancora che il giornalista americano W. Lippmann (1889-1974) la utilizzasse come espressione per la prima volta ad indicare la “continuazione della guerra con altri mezzi”, quelli diplomatici e non solo. Sul punto occorre osservare che – per la verità storica – l’espressione “guerra fredda” venne utilizzata per la prima volta da George Orwel (pseudonimo del giornalista inglese Eric Arthur Blair) in un pezzo intitolato “You and the atomic bomb”, scritto il 19 Ottobre del 194

