Memoria femminile. Le streghe

“Sostenere che le streghe esistono è cattolico, negarlo è un’eresia”. Era questa, la prima sentenza del “Malleus Malificarum”, Il “Maglio delle Streghe”, una sorta di Manuale per la caccia alle streghe. Pubblicato nel 1487, in latino, dai frati domenicani tedeschi Jacob Sprenger e Heinrich Kramer, per reprimere l’eresia e la stregoneria in Germania, il Manuale si diffuse poi rapidamente in Europa, diventando un vero e proprio best seller da oltre 35 mila copie e decine di ristampe fino al XVIII Secolo; divenne, infatti, il secondo libro più diffuso all’epoca dopo la Bibbia.

Le streghe erano donne, ma non donne qualsiasi. Si trattava, infatti, di donne particolari come capirete andando avanti nella lettura. Le hanno chiamate, in modi diversi: lamia, janara, masca o strega (dal latino strix, strigis = uccello notturno) e ne hanno ammazzate oltre 50mila, perché ritenute appunto streghe Oggi che le cronache registrano, quotidianamente, dei femminicidi sappiamo da dove viene questa pratica violenta – ovvero, l’uccisione di donne, solo perché tali.

Le streghe erano considerate strane, cioè estranee alla comunità e dunque straniere (“straniero”, dal latino “exstraneus,” “estraneo”) e donne uccise oggi lo sono solo perché si rivoltano all’uomo, non accettano i suoi diktat e intendono essere padrone del proprio destino. Le prime, in quei Secoli bui, sono state l’anteprima dei moderni femminicidi, con una differenza non da poco: uccidere una strega era considerata, al tempo, cosa normale, oggi un femminicidio è cosa da tutti considerata riprovevole, ma nulla ferma questo stillicidio intollerabile di vite.

Ma per tornare alle streghe molte donne, tra il 1300 ed il 1700, saranno uccise dopo avere patito tormenti inenarrabili – durante le lunghe sedute di tortura e gli innumerevoli Processi/farsa a cui furono sottoposte – perché confessassero di essere “strumento del demonio”, meglio di essere loro stesse il demonio. Tra le “streghe” di cui conosciamo la storia, famose sono diventate quelle di Salem, un villaggio del New England, Contea di Essex, Massachusetts, USA. In quella città – che i suoi abitanti consideravano l’ultimo avamposto civilizzato prima della natura selvaggia e dei territori degli indiani – nel 1692 si svolsero due Processi contro alcune donne ritenute delle streghe, dopo una caccia serrata a queste persone, considerate diverse, dunque pericolose, che si era protratta dal 1647 al 1688. In quegli anni e in quel territorio, già 17 donne erano state accusate di stregoneria e impiccate. Nei Processi di Salem altre 19 ebbero la stessa accusa e fecero la stessa fine, mentre per altre 200 (sempre tutte donne) si preparavano ancora Processi. Nella totalità dei casi, le donne accusate di essere streghe o erano persone affette da disturbi della personalità, dunque malate, o erano donne emancipate, intelligenti e proto/femministe. Si trattava di vedove, maghe, guaritrici, ostetriche, esperte di erbe medicinali o donne sole e benestanti.

Ma questo accanimento assassino contro le donne, che oggi definiremmo un accanimento di genere, non funestò soltanto gli Stati Uniti D’America. Nella Catalogna, Comunità Autonoma della Spagna di Nord Est, ad esempio, le “streghe” uccise furono più di mille. Venivano torturate e poi arse vive, oppure impiccate (come accadeva a Barcellona, per risparmiare la legna). Erano perseguitate perché accusate di ogni nefandezza: la morte improvvisa dei figli, le calamità naturali, oppure perché erano accusate di possedere poteri soprannaturali. In genere erano rappresentate come vecchie, brutte e cattive, ma l’epiteto infamante di “strega” colpiva – come uno stigma, un marchio indelebile – anche donne che non rispondevano a questi caratteri, ma erano considerate egualmente strane, dunque pericolose per l’ordinato svolgersi della vita della comunità di cui facevano parte.

Perché questa lunga premessa? Per via di una notizia che ho letto tempo fa sul Quotidiano La Stampa: la Catalogna ha deciso di riabilitare le oltre mille “streghe” uccise nei tempi bui di cui sopra (che però erano bui solo per le donne, poiché quello fu il tempo in cui fiorirono maggiormente la Scienza e la Cultura). Fu nella Valle di Aneu, situata nel Nord Ovest della Catalogna che, nel 1424, venne approvata la prima Legge contro le streghe emanata in Europa e quello fu il luogo in cui avvennero molte delle uccisioni delle “streghe” catalane.

Da tempo però, in molti Paesi, la riabilitazione di queste donne uccise ingiustamente è già in corso ed a quelle donne, assassinate per paura o – come si direbbe oggi nel gergo poliziesco – “per futili motivi”, si dedicano Progetti di Studio o – come è avvenuto di recente proprio in Catalogna – si intitolano ora giardini, strade e piazze.

In questa positiva (anche se tardiva) revisione dei propri errori la Catalogna non è sola. Come hanno già fatto Scozia, Germania, Svezia e Svizzera (l’odio verso le donne pare non avesse in passato, e purtroppo non abbia ancora oggi, confini, né geografici, né politici) anche il Parlamento di Barcellona ha ora votato, a larga maggioranza, una Risoluzione che condanna quegli omicidi e promette studi su quel periodo funesto di “caccia alle streghe”. La Risoluzione è stata proposta e approvata dal Parlamento catalano, dopo una lunga Campagna intitolata: “Non erano streghe, erano donne”, condotta in tutto il Paese.

Certo, questo non cancella affatto i risultati criminali della passata “guerra alle donne”, ma per rivedere, in meglio, la propria Storia e soprattutto per cercare di non ripetere, oggi, gli errori del passato – come recitava il titolo di una vecchia e fortunata trasmissione della RAI – “Non è mai troppo tardi”.

Consigli per la lettura: Il cielo sopra l’inferno. La drammatica storia vera di Ravensbrück il campo di concentramento nazista per sole donne di Sarah Helm (Newton Compton editori 2015) https://www.amazon.it/linferno-drammatica-Ravensbr%C3%BCck-concentramento-nazista/dp/8854182052