Memoria italo-americana: fenomenologia del partigiano Mike Bongiorno

“Mike Bongiorno parla un basic italian. Il suo discorso realizza il massimo di semplicità. Abolisce i congiuntivi, le proposizioni subordinate, riesce quasi a tendere invisibile la dimensione sintassi. Evita i pronomi, ripetendo sempre per esteso il soggetto, impiega un numero stragrande di punti fermi. Non si avventura mai in incisi o parentesi, non usa espressioni ellittiche, non allude, utilizza solo metafore ormai assorbite dal lessico comune. Il suo linguaggio è rigorosamente referenziale e farebbe la gioia di un neo-positivista. Non è necessario fare alcuno sforzo per capirlo. Qualsiasi spettatore avverte che, all’occasione, egli potrebbe essere più facondo di lui.”. “[…]”. (Umberto Eco, “Fenomenologia di Mike Bongiorno”, 1955)

Le righe che avete appena letto fanno parte di un Saggio che Umberto Eco scrive su Mike Bongiorno nel 1955 (e poi inserisce in una sua raccolta di scritti, pubblicata nel 1963). In quell’anno, sull’unico canale RA iniziava le trasmissioni un quiz intitolato “Lascia o Raddoppia?”, presentato da Mike Bongiorno (1924-2009) e ispirato ad un format americano che s’intitolava “La Domanda da 64mila Dollari”. Il quiz, il primo nella storia della Televisione italiana, andava in onda il Giovedì e per tutti gli anni della sua trasmissione televisiva tenne inchiodati alle sedie – davanti alla TV che era arrivata in Italia soltanto nel 1954 – decine e decine di milioni di spettatori. Quel quiz televisivo andò in onda ininterrottamente per cinque anni, dal 1955 al 1959, riscuotendo, sempre, un grande successo di pubblico.

Si trattò di un fenomeno sociale e anche di costume (da qui il Saggio di Umberto Eco) tanto popolare che il Giovedì i Cinematografi posticipavano l’ultimo spettacolo per permettere agli spettatori di vedere la puntata del Quiz di Bongiorno, trasmesso da enormi TV a valvole piazzate al centro delle Sale, apparecchi televisivi che erano stati acquistati per quell’appuntamento settimanale. E sempre il Giovedì sera, i Bar si riempivano di avventori che non avevano la TV, ma volevano vedere il quiz e provare a dare le risposte alle domande poste da Mike ai concorrenti. Anche a casa mia – mi ricordavano i miei genitori – il Giovedì si ricevevano ospiti, desiderosi di vedere dalla nostra televisione (anch’essa a valvole e con lo stabilizzatore) Paola Bolognani (che si presentava sul Calcio), Lando Degoli (esperto di Opera lirica che, nella puntata del possibile raddoppio [2.560mila lire dell’epoca il montepremi], “cadde” su una domanda sul controfagotto [particolare strumento musicale a fiato del gruppo dei legni] utilizzato in un Opera lirica di Verdi. Lui disse “Falstaff” e Mike disse: ”No, mi dispiace, Signor Degoli, era il Don Carlo”. Ma aveva ragione Degoli, che vincerà il Ricorso, poiché la domanda era stata posta in modo errato) e soprattutto Gianluigi Mariannini, personaggio eccentrico e dal linguaggio forbito (esperto di Abbigliamento e Moda), rispondere alle domande del presentatore totalizzando un monte-premi in lire per i tempi inimmaginabile: fino a 5 milioni di Lire per una sola domanda di cui si azzeccava la risposta e la Bolognani ce la fece.

Con quella trasmissione ebbe inizio la folgorante carriera televisiva di Michael Nicholas Salvatore Bongiorno (detto Mike) nato a New, il 26 Maggio del 1924, da genitori italiani. Una carriera che molti hanno seguito sui teleschermi, iniziata quando quel mezzo di comunicazione non era ancora di massa e molti personaggi famosi del cinema e dello spettacolo lo snobbavano.

Ma c’è una parte della vita di Mike Bongiorno che pochi conoscono ma che qui voglio ricordare alla nostra Memoria, nel centenario della nascita di questo famoso presentatore TV. E’ una storia poco ricordata in questo anniversario, di cui molto si parla e si scrive in questi giorni. (*)

Dunque, sfollato sulle Alpi piemontesi, grazie alla sua conoscenza dell’inglese, Mike Bongiorno viene impiegato come elemento di collegamento tra le Formazioni della Resistenza italiana e gli alleati, che raggiungeva in Svizzera. Catturato a Cravegna (Novara) durante una di queste sue missioni rischia di essere fucilato, ma si salva perché gli agenti della Gestapo gli trovano addosso documenti d’identità americani. Nel frattempo, lui aveva letteralmente inghiottito una lista con i nomi di molti militanti della Resistenza che così mise in salvo da una morte sicura.

Condotto a San Vittore, passa 64 giorni in isolamento completo. Finito il periodo dell’isolamento, rimane in carcere fino al 26 Settembre del 1944. Così Mike Bongiorno racconta quella sua esperienza di guerra

“Ero stato arrestato dai nazisti il 20 aprile del ’44” – raccontava in un’intervista a Repubblica – “mentre stavo preparandomi ad attraversare il confine svizzero. Il passaporto americano, che avevo buttato un po’ incoscientemente dalla finestra mentre l’alberghetto veniva circondato, era stato trovato da uno della Gestapo. E così mi portarono a San Vittore, dove mi faccio sessantaquattro giorni di isolamento completo, poi mi mettono in cella con un altro detenuto e alla fine mi danno anche qualche permesso per svolgere i lavoretti all’interno del carcere. Quando passo dall’infermeria, c’è Montanelli, che mi dà un bigliettino per sua moglie. Se ci penso, al rischio che ho corso. Me lo sono messo in bocca e l’ho consegnato.”.

“Dopo 64 giorni di isolamento completo” – raccontava ancora il presentatore – “di giorno mi facevano uscire dalla cella e mi affidavano vari incarichi, tra i quali anche lo svuotamento dei ‘botoli’ (i bisogni dei prigionieri). Anche la mia mamma era stata arrestata. Soffriva molto nel reparto femminile e aveva tanta paura per me. Le guardie carcerarie, che mi volevano molto bene perché ero il più giovane e successivamente il prigioniero con la più lunga anzianità, escogitarono un trucco per farmi incontrare la mamma. Mi davano un bidone pieno d’acqua da portare nel carcere femminile. (…) Da San Vittore sono finito in vari campi di concentramento, l’ultimo a Spital in Austria. (…) Nel febbraio del 1945 sono stato oggetto di scambio. Prelevato dalla Croce Rossa, mi hanno portato a Marsiglia, poi in nave a New York.”.

“Quando lo portarono via” – si legge sul sito della ‘Fondazione Mike’ a lui dedicata – “si era ridotto a pesare 39 chili. Non fu una liberazione, ma l’inizio di un nuovo calvario. Finì prima nel campo di concentramento di Gries (Bolzano), prigioniero 2264, poi nel campo di rieducazione di Reichenau, in Austria, sotto le terribili grinfie delle famigerate donne delle SS. Infine, dopo 2 settimane, il 12 ottobre fu condotto nello Stalag XVIII-A/Z, campo di prigionia a Spittal, in Carinzia, in cui erano stati radunati solo prigionieri americani e inglesi. Nei primi giorni del gennaio 1945, Mike fu convocato dal comandante del campo: era il numero uno della lista nello scambio dei prigionieri! Cominciava un nuovo anno, cominciava una nuova vita. Erano gli albori della liberazione e Mike tornava a New York, dal padre Philip.”.

Ecco, dunque una storia partigiana poco nota. Le righe che avete letto non vogliono incensare il Mike televisivo nazionale, ma nel tempo che viviamo – nel quale, purtroppo, gli ultimi attori e testimoni di quel pezzo della nostra Storia ci stanno lasciando uno dopo l’altro m- è bene fare Memoria (e tesoro) di tutto quello che può aiutarci a ricordare quanti, in quegli anni difficili, si schierarono dalla parte giusta della Storia, così ricordandoci, ancora oggi, quale deve essere – come effettivamente è, “Ora e Sempre” – il nostro posto, in questa battaglia non solo per la Memoria.

(*) In realtà la carriera televisiva di Mike Bongiorno era iniziata già nel 1954, l’anno prima di “Lascia o Raddoppia?”, con un Programma giornalistico intitolato “Arrivi e Partenze” nel quale Bongiorno, armato di microfono e piazzato in permanenza all’Aeroporto di Roma, intervistava personaggi famosi che arrivano o partivano nella / dalla Capitale.

Lui stesso ha raccontato di non essere particolarmente versato nelle vesti dell’intervistatore, anche perché poco sapeva della storia di quelli che intervistava che – pur essendo famosi – lui non conosceva e dunque stentava perfino a riconoscere, dovendoseli spesso far indicare dagli altri componenti della Squadra televisiva. Per sua fortuna – racconta ancora – nel 1955 gli venne l’idea di proporre ai dirigenti RAI “Lascia o Raddoppia?” e le cose, per lui, cambiarono molto velocemente. Non prima, però, che alcuni dirigenti RAI si fossero recati in America per visionare qual Programma e capire se l’idea che quel ragazzone americano proponeva loro, essendo sicuro che avrebbe funzionato. Tornati che furono in Italia quei dirigenti in trasferta, col benestare, la trasmissione partì e fu il successo che tutti, ancora oggi, ricordano.

