Memoria resistente e multietnica

“Sentiamo ancora il calore che ci affratellava, anche quando qualcuno cercava di opporci, di dividerci, di separarci; quando nulla poteva dividerci: quando la passione, l’ideale, il futuro era in ciascuno di noi così limpidamente configurato, che non resta difficile ritornare ai momenti più significativi di quelle giornate, di quelle serate, quando i colloqui in italiano, in slavo, in russo, in inglese, in somalo erano talmente comprensibili in un meraviglioso ricomporsi di una lingua universale, che solo la fratellanza umana poteva rendere possibile.” (Il Partigiano Franco Cingolani, della “Banda Mario”, commemorazione della Resistenza a Matelica, Macerata, 25 Aprile 1965)

******

È da tempo un’acquisizione storiografica consolidata il fatto che la Resistenza italiana sia stato un Movimento di lotta complesso e variegato in cui confluirono – con i Partigiani e le Partigiane che diedero vita a quella lotta (e la vinsero) – idee diverse non solo su come avrebbe dovuto essere l’Italia del dopo, ma anche su come – ce lo ha ricordato la Storica Chiara Colombini – si sarebbe dovuto combattere contro i nazisti occupanti e i fascisti loro servi, non solo sciocchi, ma anche – e soprattutto – assassini.

A quel Movimento di lotta – che nacque minoritario e divenne, con il tempo, un Movimento per la Lotta di Liberazione Nazionale – parteciparono anche persone di diversa nazionalità, che noi definiamo “stranieri”, ovvero gente di un altro Pase, gente diversa da noi ma che, in questo contesto, io definisco – guardando più alle loro idee che alla loro provenienza geografica – senz’altro “internazionalisti”, ovvero persone disposte a lottare per la libertà e la democrazia di un Paese e di un Popolo diversi dal loro, avendo capito che quello nazifascista era un nemico comune a molti popoli e che andava combattuto ovunque lo si trovasse e in qualunque luogo la guerra avesse portato chi aveva deciso di combatterlo.

Di questo internazionalismo – prima che prendesse corpo da noi, nei venti mesi dell’occupazione nazifascista dell’Italia – c’era stato un esempio in Spagna, durante la guerra civile del 1936-1939, con la formazione delle Brigate Internazionali, costituite da combattenti non spagnoli provenienti da ogni parte del mondo, arrivati a combattere in appoggio al legittimo Governo repubblicano spagnolo.

Libero Gramigna e Federico Garcia Lorca, “los fucilados”

Quello che potete ascoltare qui (https://www.youtube.com/watch?v=SE9L-x-Vga0) dalla voce dello scrittore parmense Carlo Lucarelli, è un breve Racconto di fantasia (dunque un’invenzione letteraria) intitolato “Los fucilados”, che Lucarelli ha scritto per celebrare il 25 Aprile del 2021, come era stato chiesto a lui e ad altri scrittori.

È il racconto della storia di Libero Gramigna, combattente italiano in Spagna che, nell’ultimo giorno della sua vita, incontra il poeta Federico Garcia Lorca e quel giorno il destino, “cinico e baro”, farà sì che insieme percorrano il tratto finale della loro esistenza terrena. Dunque, una storia internazionalista, come quella che tra breve leggerete. Questa seconda, però, non è un’invenzione letteraria, ma una storia vera.

Questo internazionalismo del nostro Movimento di Resistenza, ma anche la sua multietnicità bene la raccontano gli Storici Chiara Colombini e Carlo Greppi nella loro Storia Internazionale della Resistenza Italiana, Laterza, 2024, che descrive come sia accaduto che molti non italiani, (e in questa definizione vanno ricompresi anche militari tedeschi disertori del loro Esercito) che si trovavano in Italia per le ragioni più diverse, siano arrivati a combattere con i nostri Partigiani e lo fa analizzando

“la molteplicità dei percorsi personali e della pluralità delle motivazioni che spingono alla lotta, in uno spettro che vede agli estremi opposti la semplice ricerca di una strategia di sopravvivenza individuale e la scelta politicamente motivata in senso antifascista e internazionalista.”.

Il Volume della Colombini e di Greppi è dunque un testo che non può mancare nella raccolta documentale di chi voglia non solo conoscere, ma approfondire quel periodo, quelle storie di lotta e le motivazioni che le sostennero, insomma per chi voglia – come scrivo spesso – “capire e capirci” e dunque, ne consiglio vivamente la lettura.

Io qui mi soffermerò su un aspetto particolare di questa nostra Resistenza: la sua multietnicità, spendendo qualche riga su una storia che forse a molti non è nota, quella della “Banda Mario”, Formazione partigiana multietnica che combatté nelle Marche, al comando di Mario Depangher, (Capodistria, 1897 – Muggia, Trieste, 1965). un militante comunista fin dal 1921.

Mario Depangher: da Capodistria a San Severino Marche, sempre in lotta per la libertà

Fin dal 1912 (quando l’Istria faceva ancora parte dell’impero austro-ungarico e Depangher era un ragazzino), aveva intrapreso il suo impegno politico nella gioventù socialista. Nel 1919 partecipò, a Trieste, alla difesa della Camera del Lavoro assaltata dagli squadristi fascisti. Nello stesso anno, soldato di leva, finì davanti al Tribunale Militare per aver svolto propaganda socialista tra i commilitoni. Arrestato durante uno scontro con i fascisti, Depangher, nel 1921, aderì in carcere al Partito Comunista. È del 1928 la sua condanna a 5 anni di confino a Lipari e, dell’anno successivo, la fuga (durante una licenza), prima a Vienna, poi a Parigi e, quindi, a Mosca. Rientrato illegalmente in Italia per svolgervi attività clandestina, Depangher nel 1931 fu arrestato a Reggio Emilia e condannato a 7 anni di prigione.

Scontati i primi due anni di carcere, cominciarono le sue peregrinazioni da una località di confino all’altra: Ponza, Ventotene, San Severino Marche. Si trovava proprio nel Maceratese alla caduta di Mussolini e, non a caso, sulle alture del santuario di San Pacifico nasce una delle prime formazioni partigiane italiane: la “Banda Mario”, da lui comandata. Dopo la Liberazione, il CLN di San Severino designò proprio Depangher a sindaco del piccolo comune, che lui amministrò sino al ritorno nella sua terra, dove proseguì sino alla morte l’impegno democratico. Per Mario Depangher è stata proposta l’intitolazione di una via a San Severino Marche.

(Fonte: ANPI)

Questa Formazione Partigiana si collegherà alla Divisione Garibaldi “Ancona”, in cui Depangher diverrà Comandante di Battaglione, e la sua storia la potremmo racchiudere nelle poche righe che seguono e che ricordano uno dei suoi combattenti: si chiamava Abbabulgù Abbamagal, ma per i compagni era Carlo, anzi Carletto, per via della bassa statura e della corporatura esile. Carletto è stato il primo Partigiano della “Banda Mario” a cadere, il 24 Novembre 1943.

Oggi, nel Cimitero di San Severino Marche, c’è una lapide a ricordarlo. Vi si legge: “Nato ad Addis Abeba, morto sul Monte San Vicino. Etiope partigiano del Battaglione Mario di San Severino Marche. Insieme ad altri uomini e donne provenienti da tutto il mondo, caduto per la libertà d’Italia e d’Europa”.

Già, Addis Abeba, Etiopia. E’ in quel Paese africano che – dopo una sanguinosa guerra coloniale (portata avanti anche a colpi di bombe al gas nervino, che solo in Etiopia uccideranno 270mila civili e di sanguinose repressioni del Vicerè Rodolfo Graziani, eseguite su ordine diretto di Mussolini) – nasce l’Impero coloniale fascista che viene proclamato dal duce a Roma, il 9 Maggio del 1936, sebbene quelle terre invase dal fascismo non fossero affatto pacificate – come la propaganda di regime voleva far credere agli italiani – perché la resistenza armata di quella popolazione continuava e continuerà a lungo, costringendo i nostri soldati a rinchiudersi nei Fortini, controllando così un’infima porzione del territorio che si voleva conquistato e pacificato.

Ed è da quel Paese che arriva Carlo Abbabulgù Abbamagal, fatto venire in Italia (non come gesto di cortesia, ma viceversa d’imperio, al modo fascista) per celebrare l’imperialismo fascista, durante la “Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare” – inaugurata a Napoli dal re savoiardo Vittorio Emanuele III, il 9 Maggio del 1940 – e fatto “alloggiare” in abitazioni tradizionali, tipiche di quei luoghi africani (fornite anche di donne, anch’esse africane, lì posizionate per soddisfare i bisogni sessuali degli uomini, le sciarmutte, come gli italiani chiamavano le prostitute delle Colonie).

Quelle abitazioni tipiche – costruite e fatte abitare da “figuranti” di colore, come si trattasse di un “presepe vivente” – erano state concepite per far vedere agli italiani come vivevano i sudditi coloniali del fascismo. Peccato però che i “figuranti” arrivati dall’Africa fossero costretti a vivere guardati a vista da Ascari e Zaptie (poi inquadrati nella Polizia dell’Africa Italiana, la PAI) in una zona di quella Mostra recintata da una rete metallica, neanche fossero, o meglio come se fossero, animali rinchiusi in gabbia al Giardino Zoologico che si potevano osservare magari commentando e a cui si potevano, a piacimento, tirare le noccioline.

La vita in gabbia, la guerra e anche un Film

Nel libro “Harlem, il Film più censurato di sempre” (La Nave di Teseo, 2021) il critico cinematografico Luca Martera racconta che nella Napoli della “Mostra Triennale D’Oltremare” del maggio 1940, mentre la vita, negli anni successivi, va avanti, con nascite, morti, malattie dovute al freddo, piccoli incidenti tra persone di etnie diverse e difficoltà sotto i bombardamenti, per quei “figuranti” arrivati dalle Colonie africane c’è tempo anche per fare le comparse in alcuni film, in particolare in “Harlem” (anche noto come “Knock out! Harlem”) un film di propaganda e razzista diretto, nell’Aprile del 1943, dal regista Carmine Gallone (1885-1973), più noto per un altro suo Film, “Scipione l’Africano”, girato nel 1937 con un cast per l’epoca di tutto rispetto, film nel quale Alberto Sordi interpreta la parte di un soldato romano

Poi, nel Giugno del 1940 – scoppiata la guerra e non potendo tornare nel suo Pese d’origine – Carletto viene trattenuto in Italia e, nella Primavera del ’43, finirà a Villa Spada di Treia, in Provincia di Macerata, in quello che fu un Campo d’Internamento per stranieri. Da qui Abbamagal, un giorno del 1943, fuggirà per unirsi alla Resistenza. Fuggì insieme ad altri suoi connazionali internati e insieme agli Ascari e agli Zaptiè (i Carabinieri etiopi, eritrei e somali, reclutati nelle Colonie) che avrebbero dovuto controllarli e invece si unirono ai controllati, per combattere i nazifascisti.

In quella Banda partigiana c’erano britannici, iugoslavi, sovietici e prigionieri americani fuggiti dai Campi di prigionia (chi ha visto il Film “Paisà”, di Rossellini ricorderà certamente il sesto episodio, “Porto Tolle”, che descrive la resistenza nel delta del Po e mostra proprio i Partigiani e i prigionieri alleati fuggiti dai Campi di prigionia tedeschi, in azione) ma c’erano anche etiopi, eritrei e somali (arriveranno a superare le dieci unità, comprendendo anche due donne) uomini e donne che, con la fuga e con quell’aggregarsi ad una Formazione Partigiana, avevano fatto una scelta e con essa si erano fatti liberi, decidendo di combattere per la propria libertà, ma anche per quella degli altri che fino ad allora li avevano considerati – e trattati – come o forse peggio delle bestie.

Ecco i loro nomi, per la nostra Memoria: Mohamed Abbasimbo, Scifarrà Abbadicà, Abbagirù Abbanagi, Addis Agà, Aden Scire, Thur Nur, Mohamed Raghé, Giama Elmi, Bulgù Abbabuscen, Cassa Abite e Abbabulgù Abbamagal, detto Carletto. E poi le donne: Menen Abegasc e Moulurché Becchelé, entrambe eritree.

******

Ci sono stati altri casi di partecipazione alla nostra Resistenza di persone di colore. Ben documentate sono la vicenda del partigiano-azionista italo-somalo Giorgio Marincola (vedere appresso), quella di Alessandro Sinigaglia figlio di un ebreo e di un’afroamericana che, con il nome di battaglia di “Vittorio”, comandava un GAP fiorentino e venne ucciso a Firenze, il 13 Febbraio del 1944 (sarà decorato di Medaglia D’Argento al Valor Militare alla Memoria) e quella del libico Italo Caracul, l’undicenne mascotte della Brigata Garibaldi Tagliamento, di cui faceva parte. Meno informazioni si hanno, invece, sull’eritreo Brahame Segai, combattente nelle fila della Resistenza ligure, arrestato nell’Ottobre 1944 e sul marocchino Joseph Besonces, soldato e partigiano che nel 1944 perderà la vita in combattimento, nella zona di Nocera Umbra.

Giorgio Marincola, nella foto sopra con i suoi compagni. Studente italo-somalo nato a Mogadiscio nel 1923 da un militare italiano e da una donna somala – che l’uomo aveva regolarmente sposato, riconoscendo i due figli nati da quel matrimonio – fu ucciso a 22 anni, nel 1945, mentre combatteva per la liberazione del Trentino in mano ai nazisti. La sua storia è raccontata da Carlo Costa e Lorenzo Teodonio nel libro “Razza Partigiana”, Iacobelli Editore, 2016.

******

A tutti questi uomini e donne “stranieri”, ma che sono stati nostri fratelli e sorelle nella lotta, noi dovremmo (come in effetti dobbiamo) un’eterna riconoscenza per la loro scelta e, in molti casi, per il sacrificio della loro vita. Invece oggi – dimentichi di una Memoria, di cui nulla vogliamo sapere – trattiamo gli altri da noi, fratelli e sorelle dei “figuranti” di quella Mostra D’Oltremare di molti anni fa, rinchiudendoli in luoghi simili a quei Campi d’internamento che costruiamo addirittura fuori del territorio nazionale, come per allontanare da noi un pericoloso virus. Di questo, come Paese, porteremo certamente eterna vergogna.

