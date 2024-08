Mennuni (Fd’I), Comune invii fondi bonifiche ambientali, verifica in ecomafie

“Concordo pienamente con la richiesta del presidente del Municipio 6 di Roma, Nicola Franco, al sindaco Gualtieri affinché si possa rapidamente porre fine alla tristemente nota ‘Terra dei fuochi di Roma Est’.

Siano subito messi a disposizione del Municipio competente gli ingenti fondi derivanti dai benefit ambientali in modo da poterli impiegare per interventi urgenti e necessari sul territorio, sia per bonificare le aree contaminate, sia per contenere gli odori e i miasmi, coinvolgendo anche il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e ponendo inoltre in essere gli interventi stradali essenziali per il territorio.

Credo infine utile comprendere cosa sia stato fatto in passato per questo territorio, se e come siano state utilizzate quelle quote delle somme versate dai gestori degli impianti che la normativa destina al territorio interessato per migliorare le condizioni ambientali delle aree ospitanti, come specificato dalla Regione Lazio in una nota del 31 luglio.

Come parlamentare romana e componente della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti avanzerò immediatamente la richiesta di audire gli ultimi sindaci di Roma Capitale, per comprendere se la normativa sia stata correttamente applicata o meno, se gli ingenti fondi a disposizione, più di 40 milioni dal 2013 ad oggi, siano mai arrivati al territorio interessato e con quale effettivo riscontro sul territorio”.

Lo dichiara Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d’Italia.

