Mense scolastiche, Figliomeni (FdI): “Raggi accolga le richieste di famiglie e lavoratori”

“Dopo molti mesi di incontri, anche nelle competenti commissioni, con le famiglie ed i lavoratori occupati nelle mense scolastiche la Giunta Raggi non è ancora riuscita a trovare una soluzione alle varie criticità del bando, rilevate anche dall’Anac, che hanno costretto le organizzazioni sindacali a confermare lo sciopero dei lavoratori che protestano oggi e domani in Campidoglio ed ai quali esprimiamo la nostra solidarietà.

“È vergognoso che dopo tanto tempo e varie promesse degli amministratori grillini, purtroppo non mantenute, ancora oggi non siano stati presi provvedimenti concreti sulle necessarie garanzie per la qualità dei pasti dei nostri bambini, sulla non totale applicazione delle clausole di salvaguardia per i lavoratori oltre che la mancata formazione per le cuoche della Multiservizi. In una situazione di incertezza con anche la compromissione dei diritti sindacali, unica soluzione sarebbe stata il ritiro del bando in autotutela in modo da valutare una più attenta riflessione atta ad evitare possibili minori investimenti da parte delle aziende che sicuramente potrebbero incidere sia sulla qualità del servizio che sulle condizioni di lavoro. La maggioranza a 5 Stelle è sempre più arroccata nel palazzo ma il Sindaco non può continuare a far finta di nulla, si esponga in prima persona ed accolga le legittime richieste dei lavoratori e delle famiglie“.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.