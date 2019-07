Mercato auto 2019: cala la spesa per acquisto, sale quella per il carburante

L’andamento economico generale del paese condiziona il mercato, mettendo a dura prova e ridimensionando alcuni settori, anche quelli legati alle necessità contingenti, come quello dell’auto, ad esempio, che sta vivendo un periodo altalenante per diverse ragioni.

Vediamo alcune previsioni di spesa e altri dati molto interessanti.

In calo il budget auto in Italia

Nel paniere previsionale delle spese degli italiani il budget riservato all’auto ha subito un ridimensionamento del -0,2%, almeno per quello che riguarda gli acquisti, mentre sono aumentate le spese che riguardano l’uso e la manutenzione del bene, compresa la spesa sul carburante, per la quale si registra un +0,4%, non agganciato ai consumi ma solo agli aumenti alla pompa.

È vero che i dati sono ricavati dalle proiezioni dei movimenti registrati finora dall’Osservatorio Autopromotec, ma la sostanza non cambia, visto che l’andamento è confermato dagli ultimi risultati, insieme alla previsione che aumentino tutte le voci di spesa, tranne appunto quella legata agli acquisti e le polizze assicurative. Crescono quindi sia le spese di manutenzione e riparazione, che arriveranno ai 40,4 miliardi contro i 39,3 del 2018, che i pedaggi autostradali, anch’essi in aumento dell’1,5%, a causa degli adeguamenti programmati per l’intensificazione del traffico, data dall’aumento del parco auto circolante.

Fiat Panda in testa alle ricerche di auto usate

La Fiat Panda si piazza in testa alle classifiche sia degli acquisti che delle ricerche mirate sul web. I dati provengono dall’osservatorio sulla ricerca dell’auto online, che comunica come per la prima volta, nell’arco dell’ultimo triennio, la più cercata e la più venduta sia stata la Panda della Fiat, regina della città e del risparmio che, in questo momento di crisi, è diventato più che mai una priorità.

La ricerca ha estrapolato un campione significativo tra 100.000 ricerche organiche realizzate nei primi sei mesi del 2019, che hanno attribuito la palma dei settori più cercati sia alle city car economiche che ai veicoli sport utility. E a tallonare la piccola della Fiat ci sono sia la Dacia Duster che la Citroen C3, perché hanno in comune un costo d’acquisto accessibile, e un ingombro compatibile agli spazi cittadini.

Ma pensare al mercato dell’usato come ad un ripiego di bassa qualità, e di performances ridotte, oggi, è un grande errore perché, anche tra le auto d’occasione, è possibile trovare dei modelli che montano sistemi di assistenza alla guida evoluti, e chi acquista sa far bene le sue scelte, visto che 4 modelli su 10, tra le auto di seconda mano cercate, e acquistate, sono equipaggiate con i nuovi dispositivi di sicurezza, e di guida intelligente.