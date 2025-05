Mercato Esquilino, Polizia Locale blocca autore di furto

Nella mattinata di ieri 16 maggio 2025, durante i consueti controlli presso il mercato Esquilino, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, del I Gruppo Centro Storico, hanno intercettato in pochi istanti l’autore di un furto di cellulare ai danni di un cittadino, avvenuto poco prima in piazza Guglielmo Pepe.

Il ladro, uomo di circa 30 anni di nazionalità gambiana, nonostante i tentativi di sottrarsi ai controlli è stato bloccato e, con l’ausilio di una pattuglia della U.O. Sicurezza Pubblica Emergenziale (SPE), è stato accompagnato presso gli uffici per le procedure di identificazione e per gli accertamenti di rito, dai quali è emerso a suo carico anche un ordine di espulsione.

Per tale motivo, lo stesso è stato trattenuto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria ed è stato denunciato per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’episodio si inserisce in un più ampio piano di verifiche mirate a contrastare i fenomeni illegali e di degrado urbano nell’area compresa tra la stazione Termini ed Esquilino. Da inizio anno, nel corso della vigilanza nella zona del mercato e strade limitrofe, sono state 300 le persone controllate dalla Polizia Locale.

Oltre 150 kg il totale degli oggetti e dei materiali sequestrati e più di 140 gli interventi eseguiti con Ama per pulizia e ripristino del decoro urbano, a cui si aggiungono diverse attività con la Sala Operativa Sociale a supporto delle persone fragili. Una decina le misure, tra denunce e arresti, scaturite per diversi reati, tra cui furto, resistenza e anche lesioni a Pubblico Ufficiale, mentre 30 gli ordini di allentamento disposti.

Le attività di controllo nella zona, che coinvolgono più unità operative e di supporto, proseguiranno costantemente.

