Mercato Insieme per la salute

Evento speciale e partecipato quello organizzato il 1• dicembre al Mercato Insieme di viale della primavera. Una iniziativa organizzata e fortemente voluta dall’assessore Marco Ricci e dal presidente della commissione commercio Marco Pietrosanti.

La prevenzione delle patologie metaboliche e cardiologiche sono state il filo conduttore dell’iniziativa resa possibile da medici e personale tecnico sanitario della Asl2 che hanno fatto decine di screening consistenti nel rilevamento della pressione arteriosa, del valore glicemico dando anche indicazioni per un corretto comportamento alimentare ad altrettanti cittadini che si sono avvicinati incuriosìti agli stand messi a disposizione dall’Ags del Mercato con in testa il presidente Tonino Rosato è trasformati per l’occasione in un mini ambulatorio da campo.

Lo staff sanitario vedeva la presenza anche del Direttore del Distretto dott. F. Ciaralli. Molti i politici del municipio V che hanno partecipato all’iniziativa sottoponendosi anche ad alcuni rilievi e tra questi lo stesso presidente M. Caliste, l’assessore alle politiche Sociali A. De Cinti e i consiglieri Ferrari, Meuti, E.V. Cammerino e Don Gaetano Saracino. Una iniziativa senz’altro positiva e che potrebbe avere molto presto un seguito, vista la ormai prossima apertura di socio sanitario che sarà gestito dal personale e volontari della CRI e non potrà che alzare anche il livello sicurezza in un luogo frequentato da migliaia di cittadini al giorno, magari anche attraverso la dotazione di un Defibrillatore.

Pur apprezzando l’iniziativa degli organizzatori dell’iniziativa auspichiamo che il municipio si attivi con la Asl2 per un potenziamento dei servizi specie quelli ambulatoriali con un abbattimento delle Liste di attesa oggi cosi lunghe tanto da costituire un ostacolo anche alla prevenzione e alla salute dei cittadini. Ottimo anche il contributo dei volontari di Retake Centocelle già presenti nel mercato con iniziative culturali come quella delka realizzazione della biblioteca circolare. Iniziativa comunque positiva e da ripetere.