Buio totale nelle ore notturne, discariche abusive a cielo aperto e liquami fognari che scorrono in superficie. È il quadro allarmante emerso durante l’ultima commissione congiunta Commercio e Lavori Pubblici del Municipio V, riunitasi in forma mista con un sopralluogo diretto presso l’area del mercato rionale e del PUP di viale della Primavera.

La svolta sull’illuminazione pubblica

Al centro della discussione, in primo luogo, il cronico malfunzionamento dei lampioni installati all’epoca della realizzazione del mercato e del PUP. Un’oscurità che, di notte, favorisce sistematicamente l’abbandono illecito di rifiuti di ogni tipo.

Sul fronte illuminazione si intravede però una svolta concreta. Dalle verifiche avviate dal presidente della commissione Commercio con Acea Areti era emerso che l’impianto non risultava in carico al gestore pubblico poiché l’area figurava ancora come privata.

Tuttavia, a seguito della recente sanatoria con cui il Campidoglio ha acquisito lo spazio al patrimonio pubblico, la situazione si è sbloccata: grazie all’intervento del Dipartimento Lavori Pubblici e dell’assessora capitolina Ornella Segnalini, il ripristino della luce dovrebbe finalmente diventare realtà nel giro di pochi mesi.

Videosorveglianza contro il degrado

Il ritorno dell’illuminazione aprirà la strada anche a maggiori tutele sul fronte sicurezza. Nel corso dei lavori, il presidente dell’AGS (Associazione Gestione Servizi), Tonino Rosato, ha infatti rinnovato la propria disponibilità a installare a proprie spese un sistema di videosorveglianza non appena i lampioni torneranno operativi. L’obiettivo è arginare gli atti vandalici, frenare lo sversamento di rifiuti ingombranti e inquinanti e restituire decoro all’intera area.

L’emergenza fognaria e il nodo Municipio

Se da un lato il Campidoglio e Acea Areti avviano l’iter per risolvere il problema della luce, dall’altro resta drammaticamente aperta la questione igienico-sanitaria. Da diversi mesi, infatti, acque meteoriche e reflui fognari affiorano in superficie, sprigionando miasmi insopportabili per operatori e residenti.

Si tratta di un guasto strutturale noto da anni, legato al mancato collegamento efficace tra le caditoie dell’area mercatale e il collettore primario della rete fognaria di viale della Primavera.

Una criticità ben conosciuta anche dall’assessora ai Lavori Pubblici e vicepresidente del Municipio V, Maura Lostia, ma rispetto alla quale l’amministrazione locale non ha ancora fornito risposte risolutive.

Dalle parole ai fatti

Il rilancio dei mercati rionali – più volte indicati dal sindaco Roberto Gualtieri come presidi fondamentali di socializzazione e cultura nei quartieri – passa inevitabilmente per la messa in sicurezza e la salubrità degli spazi.

Per il mercato di viale della Primavera, però, l’immobilismo degli ultimi anni pesa come un macigno: ora la palla passa al Municipio V, chiamato a passare finalmente dagli annunci agli interventi concreti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza