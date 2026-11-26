Entrano nel vivo i lavori per il mercato temporaneo di San Giovanni di Dio e, insieme alle prime opere sul piazzale, scattano le nuove regole per la circolazione e la sosta nella zona.

Sul cantiere sono già in azione ruspe, autocarri e mezzi d’opera: lungo il perimetro dell’area l’asfalto è stato tagliato con uno scavo longitudinale dedicato alla sistemazione delle superfici e dei sottoservizi, mentre all’interno del recinto sono già pronti materiali edili e blocchi di cemento per la posa.

La rimodulazione del traffico accompagna l’avvio dell’allestimento con l’intento di conciliare le esigenze dei banchi e dei servizi connessi introducendo nuovi posti auto a compensazione degli stalli temporaneamente eliminati.

La mappa dei sensi unici e i divieti di fermata tra piazza Madonna della Salette e via Raffaele Balestra

Nel dettaglio, su piazza Madonna della Salette scatta la chiusura veicolare nel tratto tra via Fabiola e via Giuseppe Ghislieri, si viaggia a senso unico da via Fabiola a via Paola Falconieri (con Stop e svolta a destra o sinistra all’incrocio), da via Paola Falconieri a via Raffaele Balestra (con sosta a spina sul lato sinistro) e dall’intersezione con via Raffaele Balestra fino a via Giuseppe Ghislieri.

Su via Fabiola viene imposto l’obbligo di svolta a sinistra all’innesto con piazza Madonna della Salette; via Raffaele Balestra diventa a senso unico da piazza Madonna della Salette a via Pietro Cartoni con parcheggi a spina a sinistra e in fila a destra, oltre a una zona per moto e ciclomotori a sinistra per dieci metri prima e dopo l’incrocio con via Pasquale Revoltella.

All’intersezione con via Raffaele Balestra, chi arriva da Circonvallazione Gianicolense su via Pietro Cartoni deve dare precedenza e andare dritto o a destra, mentre chi va verso la Circonvallazione su via Lorenzo Vidaschi deve dare precedenza e proseguire dritto o a sinistra; da via Pasquale Revoltella scattano precedenza e svolta a sinistra su via Raffaele Balestra, mentre da via Giovanni Stefano Roccatagliata su via Paola Falconieri è obbligatorio tirare dritto all’incrocio con piazza Madonna della Salette.

Per consentire posa della segnaletica e modifiche, dal 16 al 30 novembre 2026 vale il divieto di fermata su tutta la sede stradale di piazza Madonna della Salette e sul tratto di via Raffaele Balestra compreso tra la piazza e via Pietro Cartoni.

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