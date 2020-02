Mercato via Laparelli. Intervento per il decoro

Il mercato rionale di via Francesco Laparelli, in zona TorPignattara, versava, appena due giorni fa, in uno stato di degrado: rifiuti e scarti alimentari abbandonati, casse lasciate sui muretti, plastica gettata fuori dei bidoncini ecc…

Queste erano le condizioni del mercato riprese, in un video, da un cittadino. Dopo che la segnalazione è giunta all’Assessore delle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, quest’ultimo si è immediatamente attivato chiedendo ad AMA di intervenire in maniera repentina.

L’intervento da parte della municipalizzata è stato attuato nella giornata il 14 febbraio e ora il mercato è di nuovo uno spazio pulito e ordinato. Tutti i rifiuti sono stati infatti rimossi ed è stato quindi pienamente ripristinato il decoro. Pulcini, tramite i suoi profili social, ha comunicato l’aggiornamento dello stato del mercato aggiungendo anche : “Grazie alle vostre segnalazioni possiamo svolgere al meglio il nostro lavoro di amministratori del bene comune. Il mercato di via Francesco Laparelli svolge, come gli altri mercati, un ruolo prezioso per tutti residenti e non. Condivido con voi quindi il video del prima e il dopo sperando che il “dopo”diventi la norma”.

L’Assessore ha poi commentato a margine:”Come amministrazione siamo vicini ai piccoli produttori e sosteniamo le realtà commerciali di quartiere presenti sul territorio del V municipio. Questi mercati rappresentano, infatti, una realtà genuina vicina ai cittadini nonché un luogo di ritrovo e di socializzazione molto importante per tutti”.