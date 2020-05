Mercato viale della Primavera, nel parcheggio c’è un buca pericolosa

Nonostante i richiami fatti a tutte le parti in causa, partendo da chi non si comporta secondo le regole fino a chi queste dovrebbe farle rispettare, dobbiamo denunciare lo stato in cui versa il Mercato di viale della Primavera.

Molte pedane vengono lasciate formando alte cataste per settimane intere incuranti della gente che si potrebbe far male.

Di giorno quando il mercato è aperto le corsie vengono chiuse da cassette messe oltre il limite. Sono lasciate fuori dagli spazi dei banchi e poi li rimangono anche una volta che il banco è chiuso.

I vigili sono stati sollecitati più volte per far rispettare la giusta occupazione di suolo pubblico (di queste cassette lasciate all’esterno) ma non ci risulta che siano mai intervenuti e queste stanno via via riducendo lo spazio nelle corsie non facendo più passare la clientela con i carrelli.

Attrezzature varie sono lasciate abbandonate fuori i banchi mesi mesi senza curarsene minimamente.

Sopra, nel parcheggio del mercato, fa bella mostra di sé (vedi foto) una buca e le autorità competenti non sono mai intervenute per chiuderla.