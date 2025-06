Mercedes sulla scalinata di Trinità dei Monti: 80enne incastra l’auto a Piazza di Spagna

All’alba di martedì, quando il silenzio avvolge ancora le strade del centro e i primi turisti iniziano a popolare i vicoli della Capitale, la quiete di Piazza di Spagna è stata interrotta da una scena surreale: una Mercedes Classe A, guidata da un uomo di 80 anni, è finita incastrata sulla scalinata monumentale di Trinità dei Monti.

L’incredibile episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino. L’anziano, proveniente da Piazza della Trinità dei Monti, ha inspiegabilmente imboccato la scalinata, percorrendo i primi gradini fino a restare bloccato con il veicolo in bilico tra i secoli di storia.

A intervenire sul posto sono state le pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, già in presidio nell’area per i controlli notturni. I caschi bianchi hanno immediatamente fatto scendere l’uomo dal veicolo e richiesto l’intervento del 118. Fortunatamente, nonostante lo spavento, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Dai primi accertamenti, l’automobilista è risultato negativo ai test alcolemici. Resta tuttavia da chiarire la dinamica dell’accaduto: se si sia trattato di un errore di guida, di un momento di disorientamento o di altro. L’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere per i danni causati al patrimonio storico.

A recuperare la Mercedes, rimasta ferma sui gradini, ci hanno pensato i Vigili del Fuoco, intervenuti per la delicata operazione di rimozione senza ulteriori danni alla scalinata.

Sul posto, oltre ai curiosi attratti dalla scena inusuale, anche molti residenti e lavoratori del centro storico, preoccupati per lo stato di salute del patrimonio artistico e per l’ennesimo caso di “inciviltà urbana involontaria”. Mentre le indagini della Polizia Locale proseguono.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.