Mercoledì 28 aprile a Colli Aniene la cerimonia conclusiva di Benvenuta Primavera

Mercoledì 28 aprile alle ore 17,00: presso la sede dell’Associazione Il Foro in Via A. Mozart, 19 si terrà la Cerimonia conclusiva di Benvenuta Primavera che prevede:

• Premiazione degli artisti partecipanti

• Assegnazione “Premio Rondinella”

• Assegnazione “Premio 30 e lode” destinato alle ditte di Colli Aniene con oltre 30 anni di attività.

Sarà a degna conclusione di un evento interamente in presenza e che ha coinvolto l’intero quartiere di Colli Aniene.

La terza edizione della rassegna organizzata dall’Associazione di Promozione sociale IL FORO, con il supporto di Sogester, ha preso il via giovedì 22 aprile 2021 è proseguita venerdì 23 e si è conclusa sabato 24 aprile 2021 in diverse location: in viale Ettore Franceschini, via Meuccio Ruini, largo Nino Franchellucci, via Edoardo D’Onofrio.

Ha aperto la rassegna il 22 aprile, l’esposizione delle opere degli artisti partecipanti

Alle ore 16 ha avuto luogo la tavola rotonda “Abitare A Colli Aniene: 35 anni dopo”, condotta da Davide Dionisi (Radio Vaticana), con la partecipazione di Luigi Polito (Sogester), Vincenzo Luciani (Abitare A), Riccardo Farina (Consorzio Aic), Antonio Barcella (Colli Aniene.org).

La tavola rotonda è stata ripresa attraverso una diretta facebook sulla pagina dell’Associazione Il Foro che è possibile visionare a questo link http://bit.ly/35anniAbitareA

La prima giornata si è conclusa con la Lezione di disegno con il Maestro Michael Lemma, molto apprezzata dai partecipanti.

Venerdì 23 aprile ore 9,00 – 19,00: ha avuto luogo l’esposizione delle opere di pittura e delle opere in concorso “Premio Rondinella”. Alle ore 16,00 ha avuto luogo la tavola rotonda sul tema: L’imprenditoria locale a Colli Aniene, attualità e prospettive, condotta da Vincenzo Luciani (Abitare A) e con la partecipazione di: Erino Colombi (CNA), Luigi Polito (Sogester), Claudio Polito (dunp), Carlo Proietti(Consorzio Aic), Fabio Brai (Unicoop Tirreno). La diretta facebook di quest’ultima è sulla pagina dell’Associazione Il Foro a questo link

https://www.facebook.com/ilforoassociazione/videos/2888511308082682

Sabato 24 aprile, favorita dal clima finalmente primaverile alle ore 16,00 grande evento di: 25 anni di poesia in “Periferie” in cui è stata presentata la rivista a cura di Manuel Cohen (direttore di “Periferie”), seguita dal reading di poeti: Leopoldo Attolico, Bruno Cimino, Anna Maria Curci, Maurizio Rossi, Aurora Fratini, Bruno Lijoi, Rosangela Zoppi, Maria Lenti, Cristina Polli,Leonardo Marigliani. Ai partecipanti è stato offerto gratuitamente l’ultimo numero della rivista.

La diretta facebook è sulla pagina dell’Associazione Il Foro https://www.facebook.com/ilforoassociazione/videos/755985675118249

A seguire si sono esibiti il Nuovo Coro Popolare e il Coro giovanile Voci d’Oro diretti Da Paula Gallardo Serrao.

https://www.facebook.com/vittorio.tallarico/posts/10223148292088411

Hanno esposto loro opere gli artisti: BELISARI Carla, BOATA Elena, CAROCCI Elio, CERIO Silvia, CONSOLE Eduardo, COSTA Simonetta, CUTOLO Angela, DE CASAMASSIMI Marina, DI DOMENICA Lucia, FEDELI Stefano, GIOVANNETTI Giovanni, LUCIDI MARIA Cristina, MARIANI Anna, MIGLIORATO Tina, PELONERO Calogero, SARDELLA Nando, SBARAGLIA Leonardo SONGINI Franco, TINTO Carla,

L’evento Benvenuta Primavera è stato realizzato in collaborazione con le Associazioni: La Chiocciolina OdV, Cuore in musica academy, Piccoli Giganti, Ass. Italiana Casa Onlus, L’Anfiteatro, L’Isola che non c’è, Complesso bandistico Arturo Toscanini, Ass. culturale e teatrale I Scoordinati, I nostri figli al centro della sQuola, Coro Simul Voces, Ass. Periferie, Lolly Dance School, Uniti per la Cervelletta, Vivere a Colli Aniene, Fotoincontro, Angsa Lazio, Nova Familia asd, Astarte, Nuovo Coro Popolare, Roma C.N.G.E.I., Anton Rubinstein, Centro Studi Atelier Centodue, Er Gazebo, Retake, Roma oltre le mura, Roma per Liga, Spazio Tempo per la Solidarietà, Gruppo Sport e Natura.

Tutte le iniziative in programma si sono svolte nel pieno rispetto delle normative sanitarie esistenti.

Foto di Vittorio Tallarico